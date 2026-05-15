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Estructuras criminales: ¿Por qué mataron y carbonizaron a tres personas en El Cimarrón?

El MP reveló por qué los tres ciudadanos fueron asesinados y posteriormente calcinados

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 17:31
Estructuras criminales: ¿Por qué mataron y carbonizaron a tres personas en El Cimarrón?
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El Ministerio Público (MP) brindó detalles sobre la muerte de tres personas encontradas carbonizadas en El Cimarrón, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Esta es la razón por la que fueron asesinadas y calcinadas.

 Foto: El Heraldo
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Fueron tres personas las encontradas calcinadas en El Cimarrón. Ellos eran Alejandro José Marcia Reyes, Rowye Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda.

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Esta última persona, Axel Obed Cerrato Pineda, era miembro de la comunidad LGTB y sus cuerpos fueron encontrados el 12 de mayo en la aldea El Cimarrón.

Foto: El Heraldo
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El Ministerio Público (MP) brindó detalles sobre el porqué estas tres personas fueron asesinada y carbonizadas, relacionándolo con estructuras criminales.

Foto: El Heraldo
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Una de las víctimas, Alejandro Marcia Reyes, había sido reportado como desaparecido y se efectuó una campaña para tratar de encontrarlo, lastimosamente hubo un desenlace fatal.

Foto: Cortesía redes
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Alejandro Marcia Reyes fue asesinado junto a Rowye Burke con arma blanca, minutos antes había sido asesinado Axel Obed Cerrato Pineda.

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Rowye Burke fue la otra víctima asesinada con arma blanca. La Fiscalía precisó que el asesino revisó el celular de las víctimas y encontró que dicha víctima tenía fotos relacionadas a otra banda criminal.

Foto: Cortesía redes
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Rowye Burke y Alejandro Marcia Reyes fueron encontrados totalmente carbonizados dentro de un freezer (congelador).

Foto: Cortesía redes
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Fue en este freezer donde encontraron a Rowye Burke y Alejandro Marcia Reyes, totalmente carbonizados y lo que complicaba su identificación.

Foto: El Heraldo
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Un juez competente ordenó este viernes la detención judicial de un hombre de 37 años de edad, señalado como presunto responsable de un triple crimen ocurrido el martes -12 de mayo- en el sector de El Cimarrón, en el Distrito Central, capital de Honduras.

 Foto: El Heraldo
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