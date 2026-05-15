Estructuras criminales: ¿Por qué mataron y carbonizaron a tres personas en El Cimarrón?

El Ministerio Público (MP) brindó detalles sobre la muerte de tres personas encontradas carbonizadas en El Cimarrón, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Esta es la razón por la que fueron asesinadas y calcinadas.
Fueron tres personas las encontradas calcinadas en El Cimarrón. Ellos eran Alejandro José Marcia Reyes, Rowye Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda.
Esta última persona, Axel Obed Cerrato Pineda, era miembro de la comunidad LGTB y sus cuerpos fueron encontrados el 12 de mayo en la aldea El Cimarrón.
El Ministerio Público (MP) brindó detalles sobre el porqué estas tres personas fueron asesinada y carbonizadas, relacionándolo con estructuras criminales.
Una de las víctimas, Alejandro Marcia Reyes, había sido reportado como desaparecido y se efectuó una campaña para tratar de encontrarlo, lastimosamente hubo un desenlace fatal.
Alejandro Marcia Reyes fue asesinado junto a Rowye Burke con arma blanca, minutos antes había sido asesinado Axel Obed Cerrato Pineda.
Rowye Burke fue la otra víctima asesinada con arma blanca. La Fiscalía precisó que el asesino revisó el celular de las víctimas y encontró que dicha víctima tenía fotos relacionadas a otra banda criminal.
Rowye Burke y Alejandro Marcia Reyes fueron encontrados totalmente carbonizados dentro de un freezer (congelador).
Fue en este freezer donde encontraron a Rowye Burke y Alejandro Marcia Reyes, totalmente carbonizados y lo que complicaba su identificación.
Un juez competente ordenó este viernes la detención judicial de un hombre de 37 años de edad, señalado como presunto responsable de un triple crimen ocurrido el martes -12 de mayo- en el sector de El Cimarrón, en el Distrito Central, capital de Honduras.