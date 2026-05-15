Fueron llevados en un bus para quemarlos en El Cimarrón: cronología del crimen de Alejandro, Bowye y Axel

Nuevos detalles revelan cómo ocurrió el crimen de Alejandro, Bowye y Axel, las tres víctimas que fueron asesinadas y cuyos cuerpos fueron quemados, y posteriormente encontrados dentro de un congelador y cerca de un árbol en El Cimarrón. Aquí la cronología.
Desde el 10 de mayo, Día de las Madres, Alejandro José Mancía Reyes fue reportado como desaparecido por sus familiares. La última vez que fue visto fue en la colonia Los Robles.
Tan solo dos días después, el Cuerpo de Bomberos fue alertado de un supuesto incendio en la aldea El Cimarrón; sin embargo, lo que encontraron fueron tres cuerpos carbonizados, dos de ellos dentro de un congelador; uno de los cuerpos era de Alejandro.
El otro cuerpo encontrado dentro del congelador corresponde a Bowye Burke Midence, quien habría sido asesinado el mismo día junto a Alejandro. Su identidad fue establecida mediante análisis de restos óseos y dentadura.
Un tercer cadáver fue localizado durante las labores de extinción del incendio, aproximadamente a 20 metros de distancia del punto principal. Se trataba de Axel Oved Cerrato Pineda, identificado como miembro de la comunidad LGTBIQ+.
Fue un proceso de tres días el que llevó la identificación de los cuerpos, ya que al quedar totalmente carbonizados se dificultó su reconocimiento, hasta este 15 de mayo, cuando las autoridades lograron revelar sus nombres. Pero, ¿cómo ocurrió este crimen?
El informe del Ministerio Público indica que Alejandro y Bowye llegaron en horas de la tarde a la casa de Axel, en la colonia Monterrey, en Tegucigalpa, para ingerir bebidas alcohólicas.
Después de un par de tragos, todos estos decidieron pedir drogas a unos vendedores, quienes llegaron hasta el apartamento de Axel a entregarlas.
El informe indica que cuando los vendedores de droga llegaron a la casa de Axel, el perro de este los mordió, por lo que el vendedor mató al animal de un disparo y se desató un conflicto con Axel, quien posteriormente fue asesinado. (Así se encontró su cuerpo).
Tras revisar su teléfono, los vendedores, presuntos miembros de la pandilla 18, se habrían encontrado imágenes que vincularían a José y Bowye con otra estructura criminal, por lo que decidieron asesinarlos. Se conoció que habrían sido atacadas con arma blanca, provocándoles la muerte en circunstancias aún bajo análisis.
Los tres cuerpos fueron trasladados en un autobús hasta El Cimarrón. Los cuerpos de Alejandro y Bowye fueron introducidos en un congelador y luego rociados con gasolina para ser quemados, mientras que el de Axel fue embolsado y posteriormente quemado cerca de un árbol.
Tras el crimen, fue detenido el presunto conductor del bus y uno de los tres sospechosos este viernes 15 de mayo en la residencial Nauvoo, cerca del sector de Los Llanos, y quien sería un supuesto miembro de la Pandilla 18. Las investigaciones apuntan a que este habría llevado a las tres víctimas hasta la aldea El Cimarrón para quemarlas.