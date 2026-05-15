Fueron llevados en un bus para quemarlos en El Cimarrón: cronología del crimen de Alejandro, Bowye y Axel

Tras el crimen, fue detenido el presunto conductor del bus y uno de los tres sospechosos este viernes 15 de mayo en la residencial Nauvoo, cerca del sector de Los Llanos, y quien sería un supuesto miembro de la Pandilla 18. Las investigaciones apuntan a que este habría llevado a las tres víctimas hasta la aldea El Cimarrón para quemarlas.