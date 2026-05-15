Sus rostros: ¿quiénes son las tres víctimas asesinadas y carbonizadas en El Cimarrón?

Se conoció que José y Bowye habrían sido atacados con arma blanca, provocándoles la muerte en circunstancias aún bajo análisis. Los tres cuerpos fueron trasladados en un autobús propiedad del ahora imputado (foto), quien es uno de los tres sospechosos detenidos este viernes 15 de mayo en la residencial Nauvoo, cerca del sector de Los Llanos, y quien sería un supuesto miembro de la Pandilla 18. Las investigaciones apuntan a que este habría llevado a las tres víctimas hasta la aldea El Cimarrón para quemarlas.