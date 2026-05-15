Sus rostros: ¿quiénes son las tres víctimas asesinadas y carbonizadas en El Cimarrón?

Desde el martes 12 de mayo, las autoridades analizaban los restos óseos y dentales de tres personas, cuyos cuerpos quedaron totalmente carbonizados y sin poder identificarse. Tres días después, finalmente se logró brindar un resultado con los nombres de las víctimas.
En horas tempranas del 12 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de Honduras fue alertado de un supuesto incendio en la aldea El Cimarrón; sin embargo, lo que encontraron fue una escena dantesca: tres cuerpos carbonizados, dos de ellos dentro de un freezer (congelador).
El tercer cadáver fue localizado durante las labores de extinción del incendio, aproximadamente a 20 metros de distancia del punto principal.
Dos de los cuerpos estaban en el interior de una estructura que funcionaba como freezer. Quedaron totalmente carbonizados, lo que complicaba su identificación.
Tan solo restos dentales y algunos fragmentos óseos quedaron visibles en los cuerpos encontrados dentro del freezer, por lo que su identificación dependió de análisis de ADN, logrando así identificarlos.
Se trata de Alejandro José Marcía Reyes, quien había sido visto por última vez el domingo 10 de mayo en la colonia Los Robles.
Bowye Burke Midence es otra de las víctimas que fue encontrada dentro del frezzer.
Y Axel Oved Cerrato Pineda, este último identificado como miembro de la comunidad LGTBIQ+. Cerraro Pineda fue la primera víctima asesinada.
Las investigaciones establecen que inicialmente José y Bowye se trasladaron hasta la colonia Monterrey, en Tegucigalpa, hasta el apartamento propiedad de Axel para ingerir bebidas alcohólicas. Luego de un par de tragos, pidieron drogas.
El informe indica que cuando los vendedores de droga llegaron a la casa de Axel, el perro de este los mordió, por lo que el vendedor mató al animal de un disparo y se desató un conflicto con Axel, quien posteriormente fue asesinado. Tras revisar su teléfono, se habrían encontrado imágenes que vincularían a José y Bowye con otra estructura criminal.
Se conoció que José y Bowye habrían sido atacados con arma blanca, provocándoles la muerte en circunstancias aún bajo análisis. Los tres cuerpos fueron trasladados en un autobús propiedad del ahora imputado (foto), quien es uno de los tres sospechosos detenidos este viernes 15 de mayo en la residencial Nauvoo, cerca del sector de Los Llanos, y quien sería un supuesto miembro de la Pandilla 18. Las investigaciones apuntan a que este habría llevado a las tres víctimas hasta la aldea El Cimarrón para quemarlas.
Los sospechosos rociaron con gasolina los tres cuerpos y posteriormente los incendiaron, según las líneas investigativas del caso. Un juez competente ordenó la detención judicial del conductor del bus, de 37 años de edad.