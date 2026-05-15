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Cuadro a cuadro: cámara capta el momento en que Kellin Flores es arrollada por un camión cisterna

Un video grabado desde un mercadito registró el momento en el que Kellin Flores se conducía en su motocicleta e impacta contra un camión cisterna, que le aplasta la pierna

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 15:27
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Desde las cámaras de seguridad de un mercadito cercana al lugar se logró captar el momento en el que la joven Kellin Flores se conducía en su motocicleta y fue arrollada por un camión cisterna tras impactar contra el mismo. Aquí el cuadro a cuadro:

Foto: Redes sociales
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El accidente se registró alrededor de las 6:20 de la mañana del jueves, cuando Kellin Julissa Flores Almendares, de 25 años, iba en su motocicleta recién comprada y acabada de salir de su trabajo.

 Foto: EL HERALDO
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Kellin salió de trabajar de una gasolinera ubicada frente a la residencial San Sebastián, después de haber hecho el turno de noche.

 Foto: Redes sociales
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Un video que circula en redes muestra el momento en el que la joven iba detrás del camión cisterna, pero colisionó contra el camión a inmediaciones de la colonia Lomas del Tizatillo.

 Foto: Captura de video
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El clip muestra cuando la motocicleta de Kellin queda a un lado de la calle, mientras su cuerpo es arrastrado por el vehículo pesado.

 Foto: Captura de video
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Debido al lugar en el que estaba la cámara, no se logra observar con claridad si hubo una maniobra de rebase por parte de Kellin o, en su defecto, si fue alcanzada por la cisterna y luego el conductor del camión hizo un viraje hacia la derecha, lo que desestabilizó a la motociclista.

 Foto: Captura de video
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Lo que si se logra observar es que rápidamente personas que estaban en la zona comienzan a acercarse, e incluso se observa cuando el acompañante del camión cisterna se baja a observar la dantesca escena.

 Foto: Captura de video
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En imágenes y videos captados en el lugar se muestran rastros de sangre en el pavimento y, a pocos metros, el cuerpo de la víctima que quedó bajo la unidad.

 Foto: EL HERALDO
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Captura del video donde se muestra que el cuerpo de Kellin quedó lejos de su motocicleta tras el impacto.

 Foto: Captura de video
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Con una pierna amputada y en estado grave, Kellin fue trasladada por una ambulancia hasta la sala de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero minutos después murió.

 Foto: Redes sociales
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Kellin Flores era originaria del municipio de Ojojona. Era madre de una niña de tres años de edad y el próximo 31 de mayo cumplía 26 años de edad.

 Foto: Redes sociales
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Su cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP), a las 10:40 de la mañana, y en horas de la tarde, fue entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron hasta Ojojona para darle sepultura.

 Foto: Redes sociales
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