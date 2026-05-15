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Fabricio García: joven asesinado en plaza comercial de colonia Los Pinos, en Tegucigalpa

El joven de 23 años murió tras recibir un disparo mientras compartía con otra persona en un pasaje comercial de Tegucigalpa

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 13:32
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Como Fabricio Sebastián García Gómez, de 23 años de edad, fue identificado el joven asesinado la tarde de este viernes -15 de mayo- en una plaza comercial ubicada en la colonia Los Pinos de la capital hondureña.

 Foto: Alex Pérez/ cortesía
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El crimen ocurrió en el segundo nivel de un pasaje comercial situado en una gasolinera del sector.

 Foto: Alex Pérez
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De acuerdo con información preliminar, Fabricio se encontraba compartiendo cervezas junto a otro hombre cuando ocurrió el ataque.

 Foto: Alex Pérez
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Según las versiones iniciales, el joven recibió un disparo de escopeta que le quitó la vida de manera inmediata.

 Foto: Cortesía
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El hecho ha causado sorpresa y preocupación entre pobladores de la zona debido a que, al momento del crimen, había una fuerte presencia policial en los alrededores.

 Foto: Alex Pérez
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De manera preliminar, se informó que al menos 10 patrullas permanecían cerca del lugar cuando ocurrió el asesinato.

 Foto: Cortesía
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Además, personas del sector señalaron que el establecimiento donde sucedieron los hechos es frecuentemente utilizado como punto de reunión policial.

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Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre los motivos detrás del crimen.

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El asesinato de Fabricio García vuelve a poner en evidencia la violencia que continúa golpeando distintos sectores de Tegucigalpa, incluso en zonas con presencia constante de cuerpos de seguridad.

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De momento se desconoce cuál fue el móvil del crimen y el paradero del responsable.

Foto: Alex Pérez
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