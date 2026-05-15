Los rostros que estarían detrás del crimen de Juan López: un exalcalde y dos comerciantes

Tras varios meses del asesinato de Juan López, ocurrido en septiembre de 2024, el caso volvió a tomar relevancia con la captura de tres sospechosos, entre ellos el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez.
Fúnez es señalado de supuestamente haber ofrecido 200 mil lempiras para ordenar el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, de acuerdo con la declaración de un testigo protegido.
El exalcalde, del partido Libertad y Refundación (Libre), fue capturado la mañana del martes 12 de mayo en su vivienda en Tocoa, Colón, durante un operativo en el que también fueron detenidos Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez Pérez.
Adán Fúnez tiene 76 años de edad, es originario de Tocoa y fue alcalde de ese municipio. Además, es militante del Partido Libertad y Refundación (Libre). Según las autoridades, los tres habrían participado como autores intelectuales del crimen del ambientalista Juan López. (El que aparece en la imagen es Juan López, el defensor del ambiente asesinado)
En el caso también es investigado Héctor Eduardo Méndez Pérez, de 63 años de edad, comerciante y originario del municipio de Sonaguera, Colón.
El tercer sospechoso fue identificado como Juan Ángel Ramos Gallegos, de 56 años de edad, también comerciante. Reside en la colonia San Isidro de Tocoa, Colón.
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que personas vinculadas al entonces alcalde se habrían organizado para planificar el asesinato del activista y contratar a sicarios para ejecutar el crimen.
Juan Antonio López fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024, después de asistir a una actividad religiosa en la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa.
De acuerdo con una fuente consultada por EL HERALDO, los acusados materiales del crimen estaban dispuestos a declarar que les habrían pagado 60 mil lempiras a cada uno, además de brindar detalles sobre quiénes los contrataron.
Los tres acusados como autores materiales del asesinato del ambientalista deberán enfrentar un juicio oral y público programado del 15 al 26 de junio en los tribunales de Tegucigalpa.