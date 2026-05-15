Los rostros que estarían detrás del crimen de Juan López: un exalcalde y dos comerciantes

Adán Fúnez tiene 76 años de edad, es originario de Tocoa y fue alcalde de ese municipio. Además, es militante del Partido Libertad y Refundación (Libre). Según las autoridades, los tres habrían participado como autores intelectuales del crimen del ambientalista Juan López. (El que aparece en la imagen es Juan López, el defensor del ambiente asesinado)