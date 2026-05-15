"Soy inocente": dueño de rapidito sospechoso de participar en masacre de El Cimarrón

El conductor y supuesto propietario de un autobús tipo rapidito señalado en las investigaciones de la masacre ocurrida en el sector de El Cimarrón, en el Distrito Central, Honduras, llegó este viernes a los tribunales de justicia para continuar con el proceso judicial en su contra.
A su ingreso, el hombre aseguró ante medios de comunicación que no tiene relación con el crimen y afirmó que se encontraba “en el lugar menos indicado”.
“Soy inocente, me encontraba en un lugar menos indicado, yo nada más lo que estaba haciendo es que iba a invitar a comer a la gente que estaba ahí y en eso llegaron los policías. Yo soy inocente, no tengo nada que ver”, manifestó.
El sospechoso es una de las personas capturadas por las autoridades durante allanamientos ejecutados la noche del jueves -14 de mayo de 2026- en sectores aledaños a la residencial Nauvoo, en Tegucigalpa.
Las detenciones se realizaron como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre registrada el pasado martes -12 de mayo- en el cerro El Cimarrón.
El caso causó conmoción en Honduras debido a la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas.
Dos de los cadáveres fueron hallados carbonizados dentro de un freezer o congelador, mientras que un tercer cuerpo fue localizado a unos 20 metros del sitio principal durante las labores para extinguir el incendio.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas habrían sido trasladadas en un autobús tipo rapidito color blanco.
Por esa razón, las autoridades mantienen bajo investigación al conductor del vehículo, quien insiste en que desconoce los hechos que se le atribuyen.
Hasta el momento, la Policía y el Ministerio Público continúan desarrollando diligencias para esclarecer completamente el triple crimen y determinar la participación de los detenidos.