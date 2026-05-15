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"Soy inocente": dueño de rapidito sospechoso de participar en masacre de El Cimarrón

Sospechoso vinculado a la masacre de El Cimarrón asegura ser inocente y niega participación en el triple crimen

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 12:08
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El conductor y supuesto propietario de un autobús tipo rapidito señalado en las investigaciones de la masacre ocurrida en el sector de El Cimarrón, en el Distrito Central, Honduras, llegó este viernes a los tribunales de justicia para continuar con el proceso judicial en su contra.

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A su ingreso, el hombre aseguró ante medios de comunicación que no tiene relación con el crimen y afirmó que se encontraba “en el lugar menos indicado”.

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“Soy inocente, me encontraba en un lugar menos indicado, yo nada más lo que estaba haciendo es que iba a invitar a comer a la gente que estaba ahí y en eso llegaron los policías. Yo soy inocente, no tengo nada que ver”, manifestó.

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El sospechoso es una de las personas capturadas por las autoridades durante allanamientos ejecutados la noche del jueves -14 de mayo de 2026- en sectores aledaños a la residencial Nauvoo, en Tegucigalpa.

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Las detenciones se realizaron como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre registrada el pasado martes -12 de mayo- en el cerro El Cimarrón.

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El caso causó conmoción en Honduras debido a la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas.

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Dos de los cadáveres fueron hallados carbonizados dentro de un freezer o congelador, mientras que un tercer cuerpo fue localizado a unos 20 metros del sitio principal durante las labores para extinguir el incendio.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas habrían sido trasladadas en un autobús tipo rapidito color blanco.

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Por esa razón, las autoridades mantienen bajo investigación al conductor del vehículo, quien insiste en que desconoce los hechos que se le atribuyen.

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Hasta el momento, la Policía y el Ministerio Público continúan desarrollando diligencias para esclarecer completamente el triple crimen y determinar la participación de los detenidos.

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