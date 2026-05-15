“Iba por medicamentos”: Kelin García, joven acribillada en la colonia San Ignacio

El asesinato de Kelin Susely García Raudales, una joven de 21 años que murió a disparos en la colonia San Ignacio, de Tegucigalpa, ha generado conmoción entre la población.
Según relataron sus familiares, la joven salió de su vivienda con el objetivo de comprar medicamentos para su madre.
No obstante, la joven nunca imaginó que horas después de salir de su vivienda, sería encontrada sin vida en una calle oscura del sector.
La hermana gemela de la víctima contó que la última vez que la vio fue alrededor de las 7:00 de la noche, momento en el que Kelin salió de la casa para realizar la compra.
“Iba a comprar unos medicamentos de mi mamá”, expresó casí entre lágrimas su hermana, quien aseguró que después de salir perdieron toda comunicación con ella.
De acuerdo con reportes preliminares, la joven habría sido trasladada hasta la colonia San Ignacio dentro de un vehículo. Al llegar al lugar, fue obligada a bajar y posteriormente atacada a disparos por sujetos desconocidos.
El cuerpo de la víctima quedó tendido en una de las calles de la colonia, mientras vecinos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
La hermana gemela afirmó desconocer las razones del crimen y aseguró que Kelin no mantenía problemas personales ni había recibido amenazas.
“No tenía problemas con nadie”, manifestó la familiar, quien además reveló que la joven deja a dos menores de edad en la orfandad tras el hecho violento.
Elementos policiales llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el asesinato y dar con los responsables.