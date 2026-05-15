“Mejor me hubieran matado a mí”: madre tras asesinato de sus dos hijos en la Villa Nueva

Una escena de profundo dolor se vivió en la colonia Villa Nueva, sector 8 de Tegucigalpa, luego de que dos hermanos fueran asesinados a disparos cuando regresaban de sus trabajos como albañiles.
Las víctimas fueron identificadas como Alexander Vásquez, de 28 años, e Iván Vásquez, de 33, quienes residían en la zona y eran conocidos por dedicarse a labores de construcción.
De acuerdo con información preliminar, ambos hermanos caminaban hacia sus viviendas cuando fueron interceptados por hombres armados.
Sin mediar palabras, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones hasta quitarles la vida en plena calle, a pocas cuadras de su casa.
El crimen provocó escenas de angustia y desesperación entre familiares y vecinos que llegaron al lugar tras escuchar las detonaciones.
La madre de los jóvenes protagonizó uno de los momentos más dolorosos de la noche al llorar desconsoladamente junto a los cuerpos de sus hijos.
“Mejor me hubieran matado a mí”, gritaba la mujer entre lágrimas, mientras abrazaba a sus familiares en medio de la tragedia.
La zona fue acordonada por agentes policiales mientras equipos de Medicina Forense realizaban el levantamiento de los cuerpos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni sobre el posible móvil del doble asesinato.
El hecho ha causado consternación entre los habitantes de Villa Nueva, quienes afirman vivir bajo temor por los constantes hechos violentos que afectan distintos sectores de la capital hondureña.