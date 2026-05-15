Ola de calor se intensifica este viernes: algunos departamentos alcanzarán hasta los 41 grados

Las condiciones secas y cálidas continuarán predominando este viernes 15 de mayo en gran parte del territorio nacional, mientras varias zonas del país volverán a registrar temperaturas extremas que podrían superar los 41 grados centígrados, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco.
El ambiente sofocante seguirá afectando principalmente a la zona sur de Honduras, donde los departamentos de Choluteca y Valle figuran entre los más calurosos de la jornada con temperaturas máximas de hasta 41 grados centígrados y mínimas entre los 25 y 26 grados.
Las autoridades detallaron que, aunque persistirá el clima seco en la mayor parte del país, durante horas de la tarde el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe podría generar lluvias débiles y aisladas en sectores montañosos de las regiones norte y oriental.
Además de las altas temperaturas, Copeco alertó que continúa la presencia de humo y bruma en diferentes regiones del territorio hondureño, situación que podría provocar afectaciones respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
En la zona central del país, Francisco Morazán experimentará temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 18, manteniendo un ambiente cálido durante el día y fresco durante la madrugada. Mientras tanto, Comayagua alcanzará los 34 grados, consolidándose entre los sectores con calor más intenso del centro del país.
El departamento de Cortés también registrará temperaturas elevadas con máximas de 36 grados y mínimas de 23, mientras que Santa Bárbara y Olancho reportarán hasta 35 grados centígrados, reflejando la persistencia de la ola de calor sobre varias regiones del territorio nacional.
En la región oriental, El Paraíso tendrá máximas de 32 grados y mínimas de 19, mientras que Gracias a Dios registrará temperaturas de hasta 33 grados con mínimas de 26 y probabilidades de lluvias aisladas debido al ingreso de humedad desde el Caribe.
La zona insular y litoral atlántico continuará bajo un ambiente cálido y húmedo. Islas de la Bahía alcanzará máximas de 31 grados y mínimas de 26, Atlántida reportará temperaturas de 32 grados y Colón llegará hasta los 33 grados centígrados.
Por su parte, en el occidente del país las temperaturas serán un poco más frescas. Intibucá registrará máximas de 25 grados y mínimas de 14, siendo uno de los departamentos con el clima menos cálido. Copán tendrá temperaturas de hasta 31 grados, mientras que Lempira y Ocotepeque alcanzarán máximas entre los 32 y 33 grados.
Las autoridades de Copeco recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, así como utilizar ropa ligera y proteger especialmente a menores de edad y adultos mayores ante las elevadas temperaturas que continuarán afectando al país.