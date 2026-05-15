Ola de calor se intensifica este viernes: algunos departamentos alcanzarán hasta los 41 grados

Por su parte, en el occidente del país las temperaturas serán un poco más frescas. Intibucá registrará máximas de 25 grados y mínimas de 14, siendo uno de los departamentos con el clima menos cálido. Copán tendrá temperaturas de hasta 31 grados, mientras que Lempira y Ocotepeque alcanzarán máximas entre los 32 y 33 grados.