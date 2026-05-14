Los raptaron y torturaron: MP revela cómo Yosary Valle habría planificado el triple crimen en Copán

El Ministerio Público, reveló cómo Yosary Yasmín Valle Aguilar habría participado y planificado el triple asesinato ocurrido en el año 2016 en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán.
De acuerdo con la acusación, el caso está relacionado con la muerte de María Fernanda Pascual Muñoz y de los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, quienes fueron encontrados sin vida el 6 de septiembre de 2016.
Según las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la imputada habría recibido información de empleados sobre un supuesto robo en una de las propiedades de su familia.
En el lugar se detectaron rastros de huellas de zapato tipo burro, y con esa información habría ordenado a otro implicado rastrear la ubicación de esas personas, bajo la sospecha de que se trataba de exempleados.
Posteriormente, según el Ministerio Público, Yosary Valle se comunicó con el hijo de Luis Alonso Valle, quien en ese momento era menor de edad, para coordinar acciones relacionadas con la ubicación de las víctimas.
Las investigaciones señalan que en ese intercambio se habría planificado un encuentro en Santa Rosa de Copán, donde las víctimas serían seguidas y posteriormente interceptadas con apoyo de otros implicados.
De acuerdo con la acusación, a las vícitimas las habrían privado de libertad, llevándolas a una vivienda donde fueron torturadas y posteriormente trasladadas al lugar donde aparecieron sin vida, con múltiples heridas de arma de fuego.
Tras el crimen se logró la captura del hijo menor de edad de Luis Alonso Valle, también acusado por el asesinato de las tres víctimas. Sin embargo, un juzgado de Santa Rosa de Copán lo dejó en libertad.
La hija de Arnulfo Valle, líder del cártel de los Valle Valle, fue detenida en el sector de Corinto, Omoa, luego de que autoridades guatemaltecas.
Lo último que se informó sobre el caso de la hija de uno de los líderes del cártel Valle Valle es que un juez le dictó detención judicial por el triple crimen.