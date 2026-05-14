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Indignación por muerte de “Chris”, el pitbull que habría sido torturado en Intibucá

La propietaria del perro denunció un presunto acto de crueldad en La Esperanza, mientras otra versión sostiene que el animal ingresó a una propiedad privada

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 18:50
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La muerte de “Chris”, un perro de raza pitbull, ha generado indignación y debate en redes sociales luego de que su propietaria denunciara un supuesto acto de crueldad ocurrido en la colonia Wawas, en La Esperanza, Intibucá. Aquí los detalles.

 Foto: redes sociales
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A través de una publicación difundida en plataformas digitales, la dueña del animal aseguró que el perro fue víctima de un ataque deliberado y pidió a las autoridades investigar el caso.

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“Hoy levantamos la voz con indignación y dolor ante el cruel asesinato de Chris, un perro pitbull que, según vecinos y personas cercanas, no era agresivo ni representaba peligro alguno”, expresó.

 Foto: redes sociales
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Según la denuncia, un vecino del sector habría tomado al perro y presuntamente lo mantuvo oculto durante varias horas, donde supuestamente fue torturado hasta causarle la muerte.

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La propietaria sostuvo que el hecho no se trató de un accidente ni de un acto de defensa, afirmando que el animal “no atacó en ningún momento”.

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Además, se pidió la intervención de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Fiscalía de Medio Ambiente para que se aplique la Ley de Protección y Bienestar Animal y las sanciones establecidas en el Código Penal.

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“Queremos justicia. Porque la vida de Chris importaba. Porque ningún animal merece morir de esa manera”, manifestó en su publicación.

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Sin embargo, tras viralizarse la denuncia, también surgió otra versión sobre lo ocurrido.

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De acuerdo con relatos compartidos por personas de la zona, el perro habría ingresado a una propiedad privada, donde presuntamente ocurrió un incidente con otra mascota dentro del lugar.

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Según esas versiones, el propietario de la vivienda habría actuado en defensa de su animal. Hasta el momento, ninguna autoridad ha brindado una versión oficial sobre cómo ocurrieron exactamente los hechos ni si existe alguna denuncia formal presentada ante los entes correspondientes.

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