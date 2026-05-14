Henry ofreció llevarlas en moto por L150: Yorleni desapareció y su hermana habría sido abusada

Este jueves, Henry Joseph Turcios Hernández enfrenta audiencia inicial por los delitos de violación, robo con violencia e intimidación agravada contra la hermana de Yorleni Alas, joven desaparecida desde el pasado 4 de mayo luego de salir de su trabajo.
El padre de las jóvenes, Noé Pérez, relató que el hombre se transportaba en una motocicleta cuando se detuvo y les ofreció llevarlas por 150 lempiras.
De acuerdo con la versión de los hechos, el hombre les dijo que trasladaría primero a una de ellas y luego regresaría por la otra. Sin embargo, solo una de las hermanas volvió a casa.
“Cuando ellas salieron de trabajar venían caminando por la playa y, por la Base Naval, llegó un hombre en una moto y les dijo que les cobraba 150 lempiras para llevarlas a casa”, explicó el progenitor de las jovencitas.
La hermana de Yorleni denunció que, antes de ser llevada a su vivienda, habría sido víctima de abuso sexual y que desde entonces desconoce el paradero de su hermana Yorleni.
“Este sospechoso únicamente está siendo juzgado por el caso que denunció la otra menor, hermana de la que se supone fue hallada en osamenta este jueves (Yorleni Alas). A Henry se le supone responsable del delito de violación, robo con violencia e intimidación agravada”, dijo Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público.
Por su parte, la versión del detenido es que “es inocente y es confusa su acusación”. Además, afirmó que el día en que ocurrieron los hechos permanecía en su vivienda.
Familiares y personas cercanas a Henry Turcios se hicieron presentes en las afueras del Juzgado de Puerto Cortés para manifestar su apoyo al acusado. Con pancartas en mano, aseguraron que “es inocente y trabajador”.
Con respecto a su posible participación en el caso de Yorleni, hasta el momento se desconoce si fue él quien transportó a la joven.
Las autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en una zona solitaria del municipio de Puerto Cortés. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que podría tratarse de la joven Yorleni Alas debido a unas pulseras halladas en la escena, pero serán los exámenes forenses los que lo confirmen.