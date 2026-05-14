“Tan amable que era”: así recuerdan a Kellin Flores, joven que murió arrollada por cisterna

Familiares, amigos y compañeros de trabajo lamentan profundamente la muerte de Kellin Julissa Flores Almendares, una joven madre originaria de Ojojona que perdió la vida este jueves tras ser arrollada por una cisterna en la salida al sur de Tegucigalpa.
“Tan amable que era”, expresaron personas cercanas a la joven, cuya muerte ha causado conmoción entre quienes la conocían.
Kellin laboraba en una gasolinera ubicada frente a la residencial San Sebastián, donde era apreciada por clientes y compañeros debido a su trato cordial y carácter amable.
"Tan linda y muy amable con sus clientes, en paz descanse", publicaron múltiples usuarios en redes sociales, luego de que se diera a conocer la noticia.
De acuerdo con la información preliminar, la joven se conducía en una motocicleta recién comprada cuando ocurrió el fatal accidente.
El hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana, a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora, en la carretera que conduce hacia el sur de la capital.
Según versiones iniciales, Kellin iba de regreso a su hogar cuando impactó contra un camión cisterna de agua, que terminó aplastando una de sus extremidades.
Tras el fuerte accidente, la joven fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, pero murió en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.
En redes sociales, amigos y conocidos comenzaron a compartir mensajes de despedida recordándola como una mujer trabajadora y querida en su comunidad.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas bajo las que ocurrió el accidente vial.