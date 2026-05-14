En prisión "Serrucho” y “El Descuartizador, supuestos integrantes del Cártel del Diablo

La Unidad Fiscal de Operaciones Especiales logró auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Jarol Rodríguez y Selvin Zerón, señalados como supuestos integrantes de la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”. Conoce los detalles aquí.
Los imputados enfrentan acusaciones por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas, tenencia y porte ilegal de armas de uso permitido y prohibido, además de tenencia ilegal de municiones.
De acuerdo con las investigaciones, ambos serían presuntos sicarios vinculados a esta organización criminal que opera en el departamento de Yoro.
Las autoridades señalan que el llamado “Cártel del Diablo” ha sido relacionado con asesinatos, masacres, narcotráfico y otros hechos violentos registrados en distintas zonas de ese departamento.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales consiguió la medida de prisión contra ambos sospechosos mientras continúan avanzando las investigaciones del caso.
“Unidad Fiscal de Operaciones Especiales logra la prisión de Jarol Rodríguez y Selvin Zerón, supuestos miembros del ‘Cártel del Diablo’", detalló la institución.
Las capturas forman parte de las acciones que mantienen las autoridades contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos de alto impacto en la zona norte del país.
Cabe destacar que, en los últimos meses, cuerpos de seguridad han intensificado operativos en Yoro debido al aumento de hechos violentos atribuidos a grupos armados que mantienen presencia en varios municipios.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el tiempo que ambos imputados llevaban operando dentro de la estructura criminal ni si existen más órdenes de captura relacionadas con el caso.
Los dos sospechosos permanecerán bajo prisión preventiva mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes en los tribunales hondureños.