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La osamenta tenía unas pulseras: ¿Por qué sospechan que los restos hallados son de Yorleni Alas?

Una osamenta fue hallada en Puerto Cortés y, tras varios días de la desaparición de Yorleni Alas, investigan si los restos corresponden a ella. ¿Por qué hay sospechas?

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 14:09
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Las autoridades localizaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una zona solitaria de Puerto Cortés. Existe la sospecha de que los restos podrían pertenecer a la joven.

 Foto: Redes sociales
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Yorleni Alas, de tan solo 18 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 4 de mayo y desde entonces se ha iniciado una intensa búsqueda para dar con su paradero. ¿Qué se sabe?

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Aunque existe la sospecha de que los restos sean de la joven, las autoridades realizan exámenes médico-forenses para confirmar o descartar esta hipótesis. Y la familia solicita respeto a quienes lo afirman sin aún tener la certeza.

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En la osamenta se logró observar que había dos pulseras muy similares a las que utilizaba la jovencita, por lo que se encendieron las alarmas.

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De acuerdo con el testimonio de su padre, Noé Pérez, la joven Yorleni Alas, de 18 años, fue vista por última vez el lunes. Indicó que tanto ella como su hermana habrían desaparecido después de salir de su lugar de trabajo en Puerto Cortés, en circunstancias que aún están bajo investigación.

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El testimonio brindado revela que un sujeto se movilizaba en una motocicleta y les ofreció trasladarlas por solo 150 lempiras. El acuerdo era que el hombre llevaría primero a una de las jóvenes y luego regresaría por la otra.

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Horas después, la hermana de Yorleni apareció en un relleno sanitario, presentando indicios de haber sido abusada sexualmente.

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Las pulseras y cadenas encontradas con el cuerpo coinciden con las pertenencias de la joven reportada como desaparecida desde el pasado 4 de mayo.

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El comisionado Eduardo Lanza aseguró que siguen a la espera de que Medicina Forense realice el trabajo técnico-científico correspondiente, ya que será fundamental para aportar los elementos y cargas probatorias al expediente del sospechoso que ya fue capturado.

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Las autoridades ya capturaron a un sospechoso por la desaparición de Yorleni y el presunto abuso sexual contra su hermana. Se trata de Henry Turcios, supuestamnete fue él quien les ofreció llevarlas en su motocicleta.

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