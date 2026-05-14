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Óscar, Germán y María: las víctimas de la masacre a la que vinculan a Yosary Valle

En septiembre de 2016, Óscar, Germán y su pareja fueron asesinados a disparos en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán. Conozca los detalles de ese triple crimen por el que hoy acusan a Valle

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 13:15
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Yosary Valle, hija de Miguel Arnulfo Valle Valle, también conocido como “Colocho”, uno de los principales líderes del cártel hondureño, fue capturada esta mañana tras intentar salir del territorio hondureño. Es vinculada a un triple crimen ocurrido en 2016.

 Foto: Redes sociales
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Yosary Yasmín Valle Aguilar, de 32 años, fue capturada jueves a las 05:40 de la mañana en el puesto de control fronterizo de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, cuando presuntamente intentaba salir del territorio hondureño hacia Guatemala.

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Las autoridades señalaron que Yosary Yasmín Valle tenía una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en 2016, además de una notificación roja de Interpol activa a nivel internacional.

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Entre sus víctimas están German Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez. Ambos eran hermanos.

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También María Fernanda Pascual Muñoz, esposa de Germán. Todos ellos fueron asesinados a disparos la noche del 6 de septiembre de 2016, en la aldea El Rosario, Santa Rosa de Copán.

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Según las investigaciones iniciales, los tres habrían sido ejecutados en el lugar, donde las autoridades encontraron al menos siete casquillos de bala de calibre no determinado.

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Escena donde se encontraron los cuerpos de las víctimas, además de las evidencias que se hallaron alrededor de la zona.

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Además de Yosary Valle, también se les supone responsable del triple crimen a un hombre identificado como Lendier Dominic Connor Toledo.

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Yosary fue localizada inicialmente en Guatemala, específicamente en la localidad de Santa Catarina Pinula, donde fue aprehendida por autoridades de ese país.

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Valle Aguilar se hacía pasar por ciudadana guatemalteca con el nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo, utilizando incluso documentación de ese país.

Foto: EL HERALDO
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La Policía detalló que la identificación plena de la sospechosa fue confirmada mediante coordinación con el Registro Nacional de las Personas (RNP), a través de un proceso de verificación biométrica con huellas dactilares.

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Yosary Valle llegó a la capital hace unos instantes bajo un fuerte resguardo policial y vía helicóptero.

 Foto: EL HERALDO
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