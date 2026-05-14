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Acababa de comprar su moto: Kellin Flores, joven madre que murió arrollada por cisterna

La muerte de Kellin Flores ha causado conmoción entre los hondureños, luego de colisionar contra un camión cisterna y ser arrollada por el mismo; deja a una menor de 3 años

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 11:53
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Kellin Flores iba de regreso a su hogar en su motocicleta recién comprada, cuando impactó contra un camión cisterna que terminó aplastando una de sus extremidades. Murió en el hospital momentos después.

 Foto: Redes sociales
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Como Kellin Julissa Flores Almendares fue identificada una joven madre originaria de Ojojona, que perdió la vida la mañana de este jueves tras ser arrollada por una cisterna de agua mientras se transportaba en su motocicleta en la salida al sur de Tegucigalpa.

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El fatal hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana, a la altura de la entrada principal de la residencial Lomas de María Auxiliadora, en la carretera que conduce hacia el sur de la capital.

 Foto: EL HERALDO
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De acuerdo con la información preliminar, Kellin acababa de salir de su jornada laboral cuando impactó contra el camión cisterna y cayó sobre el pavimento, provocando que la pesada unidad pasara sobre una de sus piernas.

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Producto del fuerte impacto, Kellin sufrió graves heridas que le provocaron la muerte en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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En imágenes y videos captados en la escena se observan rastros de sangre sobre el pavimento y, a pocos metros, el cuerpo de la joven bajo la unidad pesada, mientras varias personas intentaban auxiliarla.

 Foto: EL HERALDO
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Pese a que personas que transitaban por la zona se acercaron para brindarle ayuda, la joven no logró sobrevivir tras el accidente.

 Foto: EL HERALDO
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Kellin Julissa Flores residía en el municipio de Ojojona, Francisco Morazán, y laboraba en una gasolinera ubicada frente a la residencial San Sebastián, donde era considerada una persona amable y muy apreciada por compañeros y clientes.

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Personas cercanas señalaron que recientemente había adquirido la motocicleta en la que se conducía, sin imaginar que terminaría perdiendo la vida en un accidente vial apenas días después.

 Foto: EL HERALDO
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Familiares, amistades y compañeros han expresado su pesar y solidaridad ante la tragedia que enluta a una familia hondureña. Su cuerpo ya fue ingresado a la morgue capitalina.

 Foto: EL HERALDO
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