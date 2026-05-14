  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana

Sigue la búsqueda del paradero de la joven Yorleni Alas, quien desapareció el pasado 4 de mayo tras salir de trabajar junto a su hermana, quien fue encontrada con señales de abuso

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 10:41
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
1 de 10

Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de la joven Yorleni Alas y del presunto abuso sexual de su hermana, fue vinculado por las autoridades a un caso que mantiene en alerta a la población de Puerto Cortés, Honduras. Esto se sabe del caso:

 Foto: Redes sociales
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
2 de 10

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un sospechoso vinculado al caso, quien habría sido señalado por una de las víctimas como la persona que las transportó la noche de los hechos.

 Foto: Redes sociales
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
3 de 10

El pasado lunes 4 de mayo, Yorleni Alas, de 18 años, salió junto a su hermana de su jornada laboral en un restaurante de la playa municipal El Porvenir, sin imaginar que sería la última vez que serían vistas juntas.

 Foto: Redes sociales
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
4 de 10

Ambas jóvenes habrían sido abordadas por Henry Turcios, quien se transportaba en motocicleta, y les ofreció llevarlas a su vivienda por un precio de 150 lempiras.

 Foto: Redes sociales
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
5 de 10

Según el testimonio de la hermana de Yorleni, el sospechoso les habría mencionado que primero llevaría a una de ellas a su casa y que luego regresaría por Yorleni, situación que nunca ocurrió.

 Foto: Redes sociales
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
6 de 10

Horas más tarde, la hermana mayor fue localizada en un relleno sanitario, a varios kilómetros de su vivienda en la comunidad de Campana, con signos de haber sido víctima de abuso sexual.

 Foto: Redes sociales
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
7 de 10

Yorleni Alas continúa desaparecida desde aquella madrugada, sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado establecer su paradero.

 Foto: Redes sociales
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
8 de 10

El padre de las jóvenes, Noé Pérez, relató que ambas salieron juntas desde su trabajo en la zona turística de la playa municipal El Porvenir, donde fueron vistas por última vez antes de desaparecer.

 Foto: EL HERALDO
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
9 de 10

La familia ha expresado su preocupación y ha solicitado a las autoridades agilizar la búsqueda de la joven de 18 años, así como esclarecer los hechos ocurridos en torno al caso.

 Foto: EL HERALDO
Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana
10 de 10

Las autoridades indicaron que el detenido, identificado como Henry Turcios, es investigado tanto por el presunto abuso de la hermana de Yorleni como por su posible implicación en la desaparición de la joven, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos