Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de Yorleni Alas y de abusar de su hermana

Henry Turcios, sospechoso de la desaparición de la joven Yorleni Alas y del presunto abuso sexual de su hermana, fue vinculado por las autoridades a un caso que mantiene en alerta a la población de Puerto Cortés, Honduras. Esto se sabe del caso:
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un sospechoso vinculado al caso, quien habría sido señalado por una de las víctimas como la persona que las transportó la noche de los hechos.
El pasado lunes 4 de mayo, Yorleni Alas, de 18 años, salió junto a su hermana de su jornada laboral en un restaurante de la playa municipal El Porvenir, sin imaginar que sería la última vez que serían vistas juntas.
Ambas jóvenes habrían sido abordadas por Henry Turcios, quien se transportaba en motocicleta, y les ofreció llevarlas a su vivienda por un precio de 150 lempiras.
Según el testimonio de la hermana de Yorleni, el sospechoso les habría mencionado que primero llevaría a una de ellas a su casa y que luego regresaría por Yorleni, situación que nunca ocurrió.
Horas más tarde, la hermana mayor fue localizada en un relleno sanitario, a varios kilómetros de su vivienda en la comunidad de Campana, con signos de haber sido víctima de abuso sexual.
Yorleni Alas continúa desaparecida desde aquella madrugada, sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado establecer su paradero.
El padre de las jóvenes, Noé Pérez, relató que ambas salieron juntas desde su trabajo en la zona turística de la playa municipal El Porvenir, donde fueron vistas por última vez antes de desaparecer.
La familia ha expresado su preocupación y ha solicitado a las autoridades agilizar la búsqueda de la joven de 18 años, así como esclarecer los hechos ocurridos en torno al caso.
Las autoridades indicaron que el detenido, identificado como Henry Turcios, es investigado tanto por el presunto abuso de la hermana de Yorleni como por su posible implicación en la desaparición de la joven, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.