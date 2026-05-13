¿Qué se sabe de la muerte de Diana Maiquelí, menor asesinada en una cuartería de Danlí?

La muerte de Diana Maiquelí Moncada Chaves, una adolescente de apenas 15 años, ha causado consternación en el municipio de Danlí, El Paraíso, luego de que fuera asesinada en una cuartería ubicada en el barrio El Carmelo Abajo. Aquí te contamos que se sabe del caso.
El hecho ocurrió en las últimas horas dentro del inmueble donde, según información preliminar, la menor compartía con un hombre identificado de manera extraoficial como Yeison Hernández.
De acuerdo con los primeros reportes, ambos presentaban heridas provocadas con arma blanca al momento en que las autoridades llegaron a la escena.
La adolescente murió debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el hombre resultó herido y fue auxiliado por agentes policiales antes de quedar bajo custodia.
Posteriormente, el sospechoso fue capturado por elementos de la Policía Nacional, quienes mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente cuál era la relación entre ambos ni los motivos que desencadenaron el ataque.
El cuerpo de Diana Maiquelí fue entregado a sus familiares para realizar el velatorio y darle cristiana sepultura.
De manera extraoficial, trascendió que la menor había sido detenida días atrás y que recuperó su libertad el mismo día en que ocurrió la tragedia.
Sin embargo, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias de esa detención ni si el hecho guarda alguna relación con el crimen.
Vecinos del sector manifestaron consternación por lo ocurrido, especialmente debido a la corta edad de la víctima. Mientras tanto, equipos de investigación continúan recopilando evidencias y declaraciones para determinar responsabilidades en el caso.