Dos personas muertas deja ataque armado en San Francisco de Opalaca, Intibucá

Intibucá, Honduras.-Dos personas murieron la tarde de este domingo en la aldea Agua Sucia, en el municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá, en el occidente de Honduras.

Hasta el momento solo se ha logrado identificar a Beltrán González Rodríguez; el nombre de la segunda víctima mortal aún no ha sido identificado.

El comisionado Wilber Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, confirmó que el hecho fue perpetrado por la banda criminal Los Osorio.

De acuerdo con el informe, estas dos personas fallecidas estaban departiendo en un partido de fútbol cuando estos criminales llegaron y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Se desconoce si hay más personas heridas en el hecho, ya que cuando ocurrió se había informado de al menos tres fallecidos, pero las autoridades descartaron este dato.

El comisionado Mayes detalló que los agentes policiales ya están llegando a la zona para recabar mayor información y tener datos más claro de lo ocurrido en esta aldea de Intibucá.