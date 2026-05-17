Así es la dieta de Selena Gómez explicada por su esposo Benny Blanco

La confesión ocurrió frente a Gwyneth Paltrow, la gran sacerdotisa del bienestar en Estados Unidos, y no pudo haber encontrado un escenario más irónico. El pasado 13 de mayo, durante la grabación en vivo del Goop Podcast en West Hollywood —ante una audiencia de seguidores de la marca— el productor musical Benny Blanco habló sin filtros sobre los hábitos alimenticios de su esposa, Selena Gómez. La descripción fue tan directa que arrancó una reacción inmediata de la anfitriona.
"Tiene la dieta de una niña de cinco años", afirmó Blanco, de 38 años, mientras explicaba que la cantante y actriz tiende a elegir "todo lo que es malo para tu dieta", con hamburguesas y papas fritas a la cabeza de sus preferencias.
Para ilustrar el punto, recurrió a lo que había ocurrido apenas unas horas antes.
"Esta mañana entré y ella estaba comiendo Jack in the Box a las 6:45 de la mañana", relató el productor, en referencia a la popular cadena de comida rápida estadounidense. La respuesta de Paltrow no tardó. Gwyneth advirtió al público reunido: "¡Esto NO tiene la aprobación de Goop!"
El momento tiene toda la carga de la paradoja. Goop, la empresa que Paltrow convirtió en sinónimo de estilo de vida saludable, sirve de escenario para que el esposo de una de las artistas más seguidas del planeta —con 406 millones de seguidores en Instagram— describa una dieta que no contemplaría ni un batido verde.
Blanco también admitió que a Gómez "no le gustan mucho las frutas ni las verduras", aunque reconoció que existe al menos una excepción saludable en su rutina.
Según él, la fundadora de Rare Beauty "se come con gusto" la comida del propio Goop Kitchen, aunque deja la lechuga para Benny y se queda con todo lo que va encima de la ensalada.
La revelación no sorprende a quienes llevan años siguiendo las declaraciones de Gómez sobre su relación con la comida. En una entrevista con el chef Gordon Ramsay, la cantante de 33 años describió su pedido favorito de Jack in the Box con todo lujo de detalles: "Dos tacos, dos rollos de huevo, papas rizadas y un sándwich de pollo".
En 2016, durante una conversación con la revista Bon Appétit, confesó que en su bus de giras nunca faltaban "Hot Cheetos, chocolate y pickles", y años más tarde, en 2022, volvió a detallar sus pedidos habituales con la misma naturalidad.
Ante quienes la han criticado por su peso —que ha fluctuado a lo largo del tiempo—, Gómez fue contundente. "No me importa mi peso porque la gente se queja de todas formas. Soy perfecta tal como soy", respondió públicamente.
Esa predilección, sin embargo, también le ha pasado factura. En 2011, Selena Gomez fue hospitalizada por desnutrición debido a su dieta. En ese momento, ella misma reconoció su situación con una frase que quedó grabada en la memoria de sus seguidores: "Sí como. El problema es que no como bien. Me encantan los M&M's, los Kit Kats, los Snickers y los Goobers en el cine".
Años después, en 2017, le fue diagnosticado lupus —una enfermedad autoinmune crónica— y tuvo que someterse a un trasplante de riñón de emergencia, lo que trajo consigo fluctuaciones constantes de peso como efecto secundario de la medicación.