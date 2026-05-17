Así es la dieta de Selena Gómez explicada por su esposo Benny Blanco

Esa predilección, sin embargo, también le ha pasado factura. En 2011, Selena Gomez fue hospitalizada por desnutrición debido a su dieta. En ese momento, ella misma reconoció su situación con una frase que quedó grabada en la memoria de sus seguidores: "Sí como. El problema es que no como bien. Me encantan los M&M's, los Kit Kats, los Snickers y los Goobers en el cine".