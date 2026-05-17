Hallan muerto a cobrador de bus en carretera a Mateo; el tercero en la zona

El cuerpo sin vida de Alexander Sierra, de 18 años, fue encontrado en el sector de La Calera, en la aldea Mateo, causando consternación entre familiares y vecinos que lo buscaban desde el día anterior tras reportarse su desaparición. Se trata del tercer jovencito, que laboraba como cobrador de bus, que es hallado muerto en ese sector.
Con las manos atadas y en una zona solitaria de La Calera fue hallado el joven Alexander Sierra, un hecho violento que ha generado temor entre los habitantes de la aldea Mateo, en las afueras de Tegucigalpa.
Ya son varios los jóvenes vinculados al rubro del transporte que han sido asesinados en circunstancias similares.
Familiares de Alexander Sierra mantenían una intensa búsqueda desde la tarde anterior, luego de perder contacto con el joven, quien finalmente fue encontrado muerto en una escena lamentable.
Aunque actualmente se dedicaba a labores de producción y cultivos, Alexander Sierra había trabajado anteriormente como cobrador de autobuses, según relataron personas cercanas al joven fallecido.
Agentes policiales y personal forense llegaron hasta el sector de La Calera para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones sobre el crimen del joven de 18 años.
La muerte de Alexander Sierra ha incrementado el temor entre residentes de la aldea Mateo, quienes exigen a las autoridades mayor seguridad ante los recientes hechos violentos registrados en la zona.
El pasado 17 de abril, otro jovencito tras ser raptado por pandilleros fue hallado muerto en la aldea Mateo. El jovencito fue raptado cuando hacían el último viaje desde la capital hasta el centro de Lepaterique.
Se trataba de Erick Jafet Funes Murillo, de 18 años de edad, quien también laboraba como cobrador de un autobús que cubre la ruta Lepaterique-Tegucigalpa.
Mientras realizaba su faena diaria como ayudante de bus, cuando el autobús pasaba por la aldea Mateo, fue bajado de la unidad y raptado por pandilleros. Erick Jafet fue localizado en una zona solitaria, apartada de las casas de la comunidad de Mateo.
El primer caso se remonta al 1 de diciembre, cuando se dio el hallazgo sin vida de un joven cobrador de bus, asesinado en las cercanías de una quebrada en la aldea Mateo. La víctima fue identificada como Víctor Almendares, de 19 años, quien había desaparecido tres días antes.
El joven habría sido raptado y posteriormente asesinado con extrema violencia, incluyendo pedradas, para luego ser abandonado en la zona donde fue encontrado.