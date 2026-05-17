Lewandowski se despide del Camp Nou: "Ha sido un honor jugar para este club"

Barcelona, España.- El delantero Robert Lewandowski, que este domingo ha disputado frente al Betis (3-1) su último partido en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barcelona, ha asegurado que para él "ha sido un honor" jugar en el club catalán.

"Para mí es un día muy emocionante y muy difícil, cuando llegué sabía que este club era grande, pero el carió que he sentido ha sido increíble. Desde el primer día me sentí como en casa, nunca lo olvidaré. Gracias a mis compañeros, entrenadores y a todos los que trabajan en este club. Ha sido un honor jugar por este club", ha dicho el polaco tras la conclusión del partido.

Vestido de corto y con el brazalete de capitán, Lewandowski se ha dirigido a la afición acompañado por su mujer y sus dos hijas, además de por sus compañeros, el cuerpo técnico de Hansi Flick y tanto el presidente interino, Rafael Yuste, como el electo, Joan Laporta, que le han entregado un obsequio conmemorativo.

"He vivido grandes momentos aquí. Me siento muy orgulloso. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barça en el corazón. Gracias afición, una vez culer, siempre culer. Visca el Barça y visca Cataluña", ha concluido el delantero, al que sus compañeros han hecho un pasillo de despedida.

Ha sido el colofón a una noche especial en el Spotify Camp Nou. Arropado por muchos más compatriotas de lo habitual, ataviados en las gradas con camisetas de su ídolo y banderas de Polonia, Lewandowski se marchó sin marcar, pero su nombre fue coreado múltiples veces durante el partido.

Cuando Flick le sustituyó en el minuto 83 por Casadó, los once jugadores de campo se fundieron en un abrazo con el delantero, que apenas podía contener las lágrimas mientras abandonaba el campo ovacionado, con el Camp Nou puesto en pie.

Después abrazó a todos los integrantes del banquillo, en tres ocasiones salió a agradecer los cánticos de la afición corando su nombre y, tras el pitido final, fue manteado por sus compañeros.