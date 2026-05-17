Tabla de posiciones Liga de España: Levante de Arriaga respira y Real Madrid cumple

El conjunto merengue sacó un trabajado triunfo de 0-1 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a un gol del brasileño Vinícius Júnior al minuto 15. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa mostró carácter luego de días marcados por la polémica alrededor de Kylian Mbappé , quien respondió siendo titular y firmando una destacada actuación.

Madrid, España.- LaLiga de España entra en su recta final y la pelea por el descenso sigue al rojo vivo tras disputarse este domingo la penúltima jornada del campeonato, donde el Real Madrid cumplió en su visita al Sevilla y el hondureño Kervin Arriaga volvió a ser figura con el Levante .

Con la victoria, el Real Madrid llegó a 83 puntos y aseguró el segundo lugar de la clasificación, únicamente por detrás del campeón Barcelona, que tiene las 91 unidades y este domingo enfrenta al Real Betis.

Mientras tanto, en la parte baja de la tabla, el Levante dio un paso gigantesco hacia la permanencia al derrotar 2-0 al Mallorca en la Ciudad de Valencia con una nueva aparición determinante del hondureño Kervin Arriaga.

El mediocampista catracho marcó al minuto 88 tras incorporarse al ataque en un tiro de esquina y conectar un certero cabezazo que sentenció el compromiso. Fue el cuarto gol de Arriaga en la temporada y el segundo consecutivo, luego de haber anotado también en la jornada anterior frente al Celta de Vigo.

Con este resultado, el conjunto levantista escaló al puesto 15 de la clasificación con 42 puntos y salió momentáneamente de la zona roja, dejando muy comprometido al Mallorca, que cayó al penúltimo lugar con 39 unidades.

La lucha por evitar el descenso quedó completamente abierta de cara a la última fecha. Girona ocupa la posición 18 con 40 puntos, mientras que Elche, Osasuna y Levante tienen 42 unidades, aunque los granotas poseen peor diferencia de goles que sus rivales directos.