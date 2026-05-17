Kervin Arriaga anota nuevo gol con Levante ante Mallorca y se aleja del descenso en España

Valencia, España.- Tal como lo hizo hace cinco días en la victoria sobre el Celta, el hondureño Kervin Arriaga volvió a marcar este domingo en el triunfazo del Levante ante el Mallorca (2-0) por la penúltima jornada de LaLiga. El mediocampista catracho, que disputó todo el compromiso, sentenció el importante triunfo de su equipo cuando el partido ya estaba por finalizar. Faltaban solo dos minutos para cumplirse el tiempo reglamentario cuando Arriaga se sumó al ataque en un tiro de esquina y logró conectar de cabeza ante dos rivales para mecer las redes.

Se trata del cuarto tanto que anota Kervin esta temporada con la zamarra de un Levante que sale de la zona del descenso y deja al borbe del abismo al propio Mallorca. El conjunto granota sube al puesto 15 de la clasificación y suma 41 puntos, dejando al Mallorca en el penúltimo lugar con 39 unidades. Arriaga y sus compañeros disputarán la última jornada visitando al Betis y deberán sacar el mejor resultado posible para asegurar la permanencia, ya que el Mallorca, Girona, Elche y Osasuna también siguen en la pelea por la salvación.