  1. Inicio
  2. · Honduras

Proponen cadena perpetua y penas de hasta 40 años por femicidios

El proyecto para reformar el Código Penal fue presentado por la diputada liberal, Saraí Espinal. También se busca que el delito sea imprescriptible y sin beneficios

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 12:08
Proponen cadena perpetua y penas de hasta 40 años por femicidios

Durante lo que va del año más de 70 mujeres han muerto de manera violenta en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el alarmante registro de 76 mujeres asesinadas en lo que va de 2026, el Congreso Nacional recibió una propuesta de reforma al Código Penal orientada a endurecer las sanciones contra el delito de femicidio en Honduras.

La iniciativa plantea aumentar la pena base de 30 a 40 años de reclusión e introducir la prisión perpetua revisable en casos agravados, como crímenes con ensañamiento, violencia sexual previa o cuando el asesinato ocurra frente a los hijos de la víctima.

La reforma al artículo 208 del Código Penal también eliminaría beneficios penitenciarios para los condenados por femicidio, quienes no podrían acceder a libertad condicional, conmutación de pena, amnistía ni indulto.

“No es fácil perder una hija": Exigen agilizar pruebas forenses por caso de Yorleni Alas

De aprobarse, los sentenciados por femicidio no podrán acceder a libertad condicional, conmutación de pena, amnistía ni indulto.

Asimismo, el proyecto propone declarar el delito imprescriptible, permitiendo que el Estado persiga judicialmente a los responsables sin límite de tiempo.

"Queremos elevar este delito de 30 a 40 años y que no prescriba, porque hoy vemos que estamos en indefensión; somos uno de los países con mayor índice de violencia contra la mujer y no debemos permitir que una más muera a causa de esta violencia", manifestó Saraí Espinal, diputada del Partido Liberal de Honduras (PLH).

El proyecto detalla circunstancias específicas donde se aplicaría la pena máxima, incluyendo crímenes cometidos por parejas o exparejas, casos de tortura, mutilación y la participación de funcionarios públicos.

Esta propuesta surge tras un análisis de la Comisión Especial de Femicidios en conjunto con el Ministerio Público (MP), el Poder Judicial y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes coinciden en que la normativa actual de 20 a 30 años de cárcel resulta insuficiente frente a la crueldad de los ataques recientes.

"Hasta el momento han asesinado 76 mujeres. Por eso hemos decidido presentar esta reforma para que por lo menos haya una pena mayor para aquellos que cometen delitos contra la mujer por razones de género o relaciones desiguales de poder", detalló Espinal.

Paralelo al endurecimiento de las penas, la iniciativa contempla el fortalecimiento de la capacidad investigativa del Estado. El Ministerio Público ha solicitado una partida de 38 millones de lempiras para agilizar los procesos y capturar a los responsables.

La propuesta parlamentaria exige que este presupuesto sea "etiquetado", asegurando que los fondos se utilicen exclusivamente para la investigación criminal y no para gastos administrativos como salarios o servicios públicos.

"Creemos en la ejecución de las penas, en la celeridad de los procesos de investigación y en la captura de los involucrados; por eso el presupuesto debe ser específico para dar con los responsables de los asesinatos de las mujeres en nuestro país", puntualizó la diputada liberal.

Aunque los legisladores reconocen que el aumento de penas es solo una parte de la solución, subrayan que la imprescriptibilidad y la cadena perpetua son herramientas necesarias para combatir la saña con la que se están perpetrando estos crímenes en todo el territorio nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias