Propuesta busca cárcel sin conmutación para quienes maten animales en Honduras

Actualmente, la normativa vigente permite que muchos agresores eviten la cárcel mediante el pago de sanciones económicas, una situación que ha generado indignación ante la crueldad de los casos reportados recientemente en diversos puntos del territorio hondureño.

La iniciativa pretende reformar el Código Penal para elevar los castigos contra quienes atenten contra la vida de animales domésticos, con el objetivo primordial de que la muerte de una mascota no sea un delito conmutable y que los responsables enfrenten prisión efectiva.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional tiene en sus manos una propuesta legislativa que busca marcar un antes y un después en la protección de los seres sintientes en el país.

La reforma se centra específicamente en el artículo 341 del Código Penal, el cual establece actualmente penas de dos a cuatro años de cárcel para quien cause la muerte de un animal doméstico de forma injustificada.

Al ser penas menores a cinco años, estas resultan conmutables, permitiendo que el agresor permanezca en libertad.

La nueva propuesta legislativa busca elevar la sanción a seis años de reclusión, lo que obligaría legalmente a que el sentenciado sea ingresado a un centro penal sin posibilidad de medidas sustitutivas.

"He visto cómo, lamentablemente, muchas de las acciones que se han desarrollado en contra de los animales no han tenido penas ni sanciones relevantes para prevenir este tipo de actos", explicó la diputada liberal Iroshka Elvir al presentar el proyecto de ley.

El sustento de esta iniciativa no solo radica en la defensa de los derechos de los animales, sino también en una visión de seguridad ciudadana y salud social.

Expertos en criminología han señalado frecuentemente que la crueldad hacia los animales es, a menudo, un precursor de la violencia contra los seres humanos.

Bajo esta premisa, el endurecimiento de las penas busca enviar un mensaje contundente de que la sociedad no tolerará conductas sociópatas que deriven en la mutilación o asesinato cruel de perros, gatos y otros animales de compañía.

"Si la pena es mayor a los seis años, es una pena que tiene que pagarse en la cárcel", señaló Elvir, detallando que la falta de consecuencias reales alimenta la reincidencia de los maltratadores.

Además de la muerte, el proyecto contempla ajustes para las lesiones graves que menoscaben la salud del animal. Se propone que, en estos casos, la pena sea de uno a tres años de prisión, manteniendo además la inhabilitación especial de uno a tres años para cualquier oficio o comercio relacionado con animales.

La propuesta también conserva el agravante que permite incrementar las penas hasta en dos tercios cuando los hechos revistan una "especial crueldad", atendiendo al nivel de sufrimiento causado a la víctima.

"Mi propuesta es que, por asesinar a un animal doméstico, como un perro o un gato, la pena sea mayor de los seis años para que no sea una pena conmutable", afirmó la parlamentaria.

Como complemento a la reforma penal, se contempla la creación de un Fondo de Protección Animal y una moción exhortativa dirigida al Ministerio Público.

Esta última tiene como fin la creación de una Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Vida de los Animales a nivel nacional.

La intención es que el Estado cuente con un brazo investigador capacitado para dar seguimiento a las denuncias ciudadanas, evitando que los casos de envenenamiento masivo, desmembramientos o disparos contra mascotas queden engavetados por falta de personal especializado.

"Es importante que en esta cámara legislativa podamos hablar también de los derechos que tienen los animales, sobre todo porque no tienen una voz para poder defenderse", puntualizó la proponente de la ley.

Honduras cuenta actualmente con la Ley de Protección y Bienestar Animal desde el año 2016; sin embargo, la aplicación de sanciones penales ha sido mínima en comparación con el volumen de denuncias en redes sociales.

La unificación de criterios entre el Código Penal y las exigencias de las organizaciones de bienestar animal busca modernizar el sistema de justicia hondureño, alineándolo con tendencias globales donde el bienestar animal es considerado un indicador de civismo y paz social.

"Estamos buscando que no tengamos agresores de animales libres que, impunemente, andan por la sociedad asesinando animales", agregó Elvir.