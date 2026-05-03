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El diésel alcanza precio histórico y vuelve a ser el más caro en Honduras

Si bien el queroseno ocupaba este puesto, a partir del 4 de mayo el carburante que mueve a la economía se comprará a casi L142 por galón

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 11:13
El diésel alcanza precio histórico y vuelve a ser el más caro en Honduras

De los 4.4 millones de barriles de combustibles importados a febrero de 2026, el 31% equivalente a casi 1.4 millones de barriles fueron de diésel, de acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En la actividad comercial e industrial hay un combustible que tiene mayor importancia, siendo el más utilizado por la flota vehicular.

Se trata del diésel que a partir de este lunes vuelve a ser el carburante más caro del territorio hondureño, sobrepasando el costo de las gasolinas y el resto de refinados del petróleo, constató EL HERALDO.

De 141.67 lempiras será el costo histórico que alcanzará en el Distrito Central el referido producto para la semana comprendida entre el 4 al 10 de mayo, al encarecerse en 29 centavos por galón.

EL HERALDO informó que para el tercer septenario de abril pasado tanto el queroseno como el diésel se cotizaban a un valor mayor que los demás combustibles.

No es la primera vez que el diésel se cotiza más alto que las gasolinas debido a que a partir de septiembre de 2022, este combustible mantuvo una tendencia alcista y el galón ascendió los 120 lempiras.

Si bien el conocido como "el carburante que mueve a la economía" se encuentra subsidiado parcialmente con lo que ahora se denomina apoyo económico temporal vigente hasta el próximo 2 de agosto acumula un encarecimiento de 58.22 lempiras en 15 semanas de 2026.

¿A cuánto ascienden los aumentos a las gasolinas en 15 semanas en el DC?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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