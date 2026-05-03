El diésel alcanza precio histórico y vuelve a ser el más caro en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En la actividad comercial e industrial hay un combustible que tiene mayor importancia, siendo el más utilizado por la flota vehicular.

Se trata del diésel que a partir de este lunes vuelve a ser el carburante más caro del territorio hondureño, sobrepasando el costo de las gasolinas y el resto de refinados del petróleo, constató EL HERALDO.

De 141.67 lempiras será el costo histórico que alcanzará en el Distrito Central el referido producto para la semana comprendida entre el 4 al 10 de mayo, al encarecerse en 29 centavos por galón.

EL HERALDO informó que para el tercer septenario de abril pasado tanto el queroseno como el diésel se cotizaban a un valor mayor que los demás combustibles.

No es la primera vez que el diésel se cotiza más alto que las gasolinas debido a que a partir de septiembre de 2022, este combustible mantuvo una tendencia alcista y el galón ascendió los 120 lempiras.

Si bien el conocido como "el carburante que mueve a la economía" se encuentra subsidiado parcialmente con lo que ahora se denomina apoyo económico temporal vigente hasta el próximo 2 de agosto acumula un encarecimiento de 58.22 lempiras en 15 semanas de 2026.