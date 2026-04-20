Combustibles aumentaron entre L4.46 y L0.16 a partir de este día

El diésel subió 4.46 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como de Comayagüela, por lo que pasó a costar 140.09 lempiras por galón. De 3.06 lempiras fue la variación que tuvo la gasolina regular y su precio en bomba a partir de este lunes es de 125.61 lempiras.

El queroseno o gas doméstico se cotiza a 144.33 lempiras al ampliarse su valor en 1.67 lempiras. Entretanto, la gasolina superior de 95 octanos experimentó una elevación de 1.29 lempiras el galón para comprarse a 138.33 lempiras.

En el caso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular tuvo un alza de 16 centavos y se ofrecerá a 49.79 lempiras hasta el próximo 26 de abril.

El subsidio parcial denominado apoyo económico temporal ha venido atenuando las alzas en el diésel al igual que en la gasolina regular, de lo contrario los ascensos llegarían para la tercera semana de abril a 8.92 lempiras y 6.12 lempiras, respectivamente.