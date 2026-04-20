  1. Inicio
  2. · Economía

Combustibles aumentaron entre L4.46 y L0.16 a partir de este día

Tras 14 semanas de alzas, el queroseno y el diésel superan los 140 lempiras en Honduras, desplazando a las gasolinas como los derivados más costosos

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 00:00
Combustibles aumentaron entre L4.46 y L0.16 a partir de este día

El actual gobierno ha recaudado L4,803.9 millones porconcepto de impuesto a los combustibles en lo que va de 2026.

 Foto: EL HERALDO
¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

El diésel subió 4.46 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como de Comayagüela, por lo que pasó a costar 140.09 lempiras por galón. De 3.06 lempiras fue la variación que tuvo la gasolina regular y su precio en bomba a partir de este lunes es de 125.61 lempiras.

El queroseno o gas doméstico se cotiza a 144.33 lempiras al ampliarse su valor en 1.67 lempiras. Entretanto, la gasolina superior de 95 octanos experimentó una elevación de 1.29 lempiras el galón para comprarse a 138.33 lempiras.

En el caso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular tuvo un alza de 16 centavos y se ofrecerá a 49.79 lempiras hasta el próximo 26 de abril.

El subsidio parcial denominado apoyo económico temporal ha venido atenuando las alzas en el diésel al igual que en la gasolina regular, de lo contrario los ascensos llegarían para la tercera semana de abril a 8.92 lempiras y 6.12 lempiras, respectivamente.

Acumulados

Con la nueva estructura de precios oficializada por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen), el queroseno acumula un incremento de 71.76 lempiras y 56.64 lempiras para el diésel, constató EL HERALDO al analizar la modificación semanal de los valores a los carburantes. La gasolina superior 95 octanos suma un aumento de 40.08 lempiras, mientras que la regular de 36.08 lempiras. Un total de siete subidas por 5.15 lempiras reporta el GLP vehicular.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias