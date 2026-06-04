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Dolor en El Rosario por la muerte de la "Profe Chere", quien formó generaciones

Habitantes de El Rosario, Comayagua, se encuentran consternados tras el hallazgo del cuerpo de la docente Mercedes Orellana a la orilla de una carretera

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 09:09
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La tarde del reciente miércoles 3 de junio desconocidos le quitaron la vida a una reconocida docente jubilada en el municipio de El Rosario, en el departamento de Comayagua, causando gran conmoción en la región. A continuación los detalles.

 Foto: cortesía redes sociales
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La víctima fue identificada como Mercedes Martina Orellana, de 62 años, una docente de generaciones jubilada y conocida cariñosamente como la "Profe Chere".

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la educadora fue encontrada muerta en el sector conocido como La Calera, cerca de la carretera que conduce hacia la ciudad colonial de Comayagua.

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El reporte indica que la víctima tenía un impacto de bala en su cuerpo. A su lado quedó tirada su bastón, una mochila y una pequeña pala. Un familiar visiblemente afectado se sentó junto al cuerpo mientras llegaban las autoridades policiales.

Foto: cortesía redes sociales
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De momento se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores, por lo que las autoridades investigan. Miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpos para su traslado hacia la morgue.

Foto: cortesía redes sociales
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La partida física de la Profe Chere ha generado una ola de consternación entre sus familiares, amigos, vecinos y múltiples generaciones de exalumnos.

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A través de redes sociales, la recuerdan por su vocación de servicio y enseñanza, especialmente en el municipio de El Rosario.

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"No hay palabras que pueda consolar a su familia en especial su hijo, hija y nieto pero Dios con su infinita misericordia les dará consuelo y fortaleza. Descanse en paz Profe Chere Orellana", escribieron conocidos de la víctima en redes sociales.

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"Dios proteja a los maestros, ellos alzaron la voz por su derecho". "Todo el pueblo es testigo que la maestra Chere era una gran persona, que en paz descanse".

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La muerte de la querida docente se suma a la ola de violencia en el país, donde cada día se registran asesinatos con saña. La población exige a las autoridades brindar mayor seguridad, alarmada por la situación. Mientras tanto, la familia de la Profe Chere se encuentra devastada y se prepara para honrar su memoria y darle el último adiós.

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