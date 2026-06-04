Un hombre muerto y otro herido en bulevar del Norte de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre murió y otro resultó herido la mañana de este jueves en el bulevar del Norte en San Pedro Sula, Cortés.

El hecho sangriento ocurrió presuntamente durante un intento de asalto a inmediaciones de la colonia Tara, antes de llegar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde quedó en plena vía el cuerpo sin vida de una de las personas.

Se presume que estas dos personas habrían intentado cometer un atraco, pero fueron repelidos a disparos por la supuesta víctima.