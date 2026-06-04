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Un hombre muerto y otro herido en bulevar del Norte de San Pedro Sula

En la escena del hecho violento, donde yace el cuerpo, fueron encontrados varios casquillos de bala y una arma de juguete junto a dos cascos de motociclista

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 07:55
Un hombre muerto y otro herido en bulevar del Norte de San Pedro Sula

El cuerpo de la víctima quedó en medio del bulevar del Norte por lo que en la zona no hay paso vehicular.

 Foto cortesía: Redes sociales.

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre murió y otro resultó herido la mañana de este jueves en el bulevar del Norte en San Pedro Sula, Cortés.

El hecho sangriento ocurrió presuntamente durante un intento de asalto a inmediaciones de la colonia Tara, antes de llegar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde quedó en plena vía el cuerpo sin vida de una de las personas.

Se presume que estas dos personas habrían intentado cometer un atraco, pero fueron repelidos a disparos por la supuesta víctima.

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Junto al cuerpo del hombre fallecido fue encontrada una pistola de juguete.

Junto al cuerpo del hombre fallecido fue encontrada una pistola de juguete.

(Foto cortesía: Redes sociales.)

En el lugar fueron encontrados junto al cuerpo varios casquillos de bala, así como dos cascos de motociclista y una pistola de juguete, presuntamente propiedad del fallecido y el herido.

Hasta el momento ni la persona fallecida ni e l herido han sido identificadas, solo se conoce que el herido fue trasladado a bordo de una ambulancia del 911 con heridas de gravedad.

El hecho violento ocurrió en horas de la madrugada de este 4 de junio.

El hecho violento ocurrió en horas de la madrugada de este 4 de junio.

 (Foto cortesía: Redes sociales.)
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Debido a que el cuerpo quedó en medio del bulevar el paso vehicular ha sido paralizado, por lo que la zona se encuentra con un fuerte congestionamiento vial en la salida hacia el municipio de Choloma.

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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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Esther Escoto

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