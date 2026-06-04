Un hombre muerto y otro herido en bulevar del Norte de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre murió y otro resultó herido la mañana de este jueves en el bulevar del Norte en San Pedro Sula, Cortés.
El hecho sangriento ocurrió presuntamente durante un intento de asalto a inmediaciones de la colonia Tara, antes de llegar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde quedó en plena vía el cuerpo sin vida de una de las personas.
Se presume que estas dos personas habrían intentado cometer un atraco, pero fueron repelidos a disparos por la supuesta víctima.
En el lugar fueron encontrados junto al cuerpo varios casquillos de bala, así como dos cascos de motociclista y una pistola de juguete, presuntamente propiedad del fallecido y el herido.
Hasta el momento ni la persona fallecida ni e l herido han sido identificadas, solo se conoce que el herido fue trasladado a bordo de una ambulancia del 911 con heridas de gravedad.
Debido a que el cuerpo quedó en medio del bulevar el paso vehicular ha sido paralizado, por lo que la zona se encuentra con un fuerte congestionamiento vial en la salida hacia el municipio de Choloma.