Hallan a hombre muerto en habitación en colonia Villa Nueva: "Solo sonaba el teléfono"

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 4 de junio, un hombre fue hallado muerto en el interior de una habitación en la colonia Villa Nueva de la capital, cerca del Centro Básico Jorge Roberto Maradiaga.
Según el reporte preliminar, el fallecido identificado hasta ahora como Jorge, se habría quitado la vida. Su cuerpo estaba colgado de una viga con un lazo.
El terrible descubrimiento lo realizó un vecino cercano, quien refirió que al notar su ausencia fue a buscarlo, sin imaginar que se encontraría la trágica escena. "Él era vecino de nosotros, venía todos los días a tomar café, a veces a cenar", manifestó impactado por el hecho.
Según su relato, la noche anterior transcurrió de manera normal hasta que Jorge decidió retirarse a descansar.
"Dijo: me voy a ir a dormir y se le escuchaba el teléfono, pero ya hoy en la mañana que me levanté, solo sonaba el celular, se me hizo extraño. Entonces me meto y miro el celular tirado, la puerta la había dejado abierta y lo miro guindado ahí. Colgado de una viga", agregó.
Ante la situación alertó a las autoridades policiales que llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar con las respectivas indagaciones.
Al lugar también llegó la hija del fallecido, quien al ser notificada de que su padre estaba muerto quedó en estado de shock, por lo que otras personas trataban de consolarla.
Las autoridades policiales estaban a la espera del arribo de miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento del cuerpo y traslado hacia la morgue capitalina.