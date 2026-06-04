Hallan a hombre muerto en habitación en colonia Villa Nueva: "Solo sonaba el teléfono"

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 4 de junio, un hombre fue hallado muerto en el interior de una habitación en la colonia Villa Nueva de la capital, cerca del Centro Básico Jorge Roberto Maradiaga.

Según el reporte preliminar, el fallecido identificado hasta ahora como Jorge, se habría quitado la vida. Su cuerpo estaba colgado de una viga con un lazo.

El terrible descubrimiento lo realizó un vecino cercano, quien refirió que al notar su ausencia fue a buscarlo, sin imaginar que se encontraría la trágica escena. "Él era vecino de nosotros, venía todos los días a tomar café, a veces a cenar", manifestó impactado por el hecho.