Hallan muerto a hombre en su casa en Lempira; fue atacado con arma blanca

Lempira, Honduras.-Un hombre perdió la vida de forma violenta tras ser atacado con arma blanca en el sector de La Lima, municipio de Gracias, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada preliminarmente como Amado Bautista Ponce, de 65 años, originario y residente de la zona de La Lima.

De acuerdo con la información inicial, el cuerpo fue encontrado en el sector, sin que hasta el momento se hayan brindado detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre los responsables del ataque.