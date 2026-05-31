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Hallan muerto a hombre en su casa en Lempira; fue atacado con arma blanca

La víctima fue identificada preliminarmente como Amado Bautista Ponce, de 65 años, originario y residente de la zona de La Lima

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 11:39
Hallan muerto a hombre en su casa en Lempira; fue atacado con arma blanca

El cuerpo del hombre estaba tirado cerca de una silla.

 Foto: Captura de video

Lempira, Honduras.-Un hombre perdió la vida de forma violenta tras ser atacado con arma blanca en el sector de La Lima, municipio de Gracias, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada preliminarmente como Amado Bautista Ponce, de 65 años, originario y residente de la zona de La Lima.

De acuerdo con la información inicial, el cuerpo fue encontrado en el sector, sin que hasta el momento se hayan brindado detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre los responsables del ataque.

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Una familiar de la víctima relató al momento del hallazgo: “un perro se estaba comiendo la cara”, según indicó al encontrar el cuerpo en la escena.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni han establecido el móvil del crimen.

Agentes de investigación realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho violento.

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Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

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