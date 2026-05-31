Presidente Asfura convoca a maestros a una mesa de diálogo este domingo

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura llamó a las bases del magisterio hondureño para realizar la instalación de una mesa nacional de diálogo, en un intento por alcanzar acuerdos antes de que los docentes pongan en marcha un paro nacional de brazos caídos programado para este lunes 1 de junio.

Los dirigentes magisteriales fueron convocados a reunirse a partir del mediodía de este domingo con funcionarios de alto nivel para discutir las demandas del sector, principalmente el pago del reajuste salarial pendiente.

Según el anuncio oficial, la mesa estará integrada por representantes de las bases magisteriales, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, acompañado de su equipo técnico.