Top 9: Las canciones más escuchadas en toda la historia de la Copa del Mundo

Hay algo que ocurre cada cuatro años y que va mucho más allá del rectángulo de juego. Una canción llega, se instala en la memoria colectiva y termina siendo, con el tiempo, la postal sonora de toda una generación. Eso no ocurre por accidente, ocurre porque el fútbol, en su máxima expresión, también es un acto cultural.
9. The Time of Our Lives — Il Divo & Toni Braxton (Alemania 2006): Una apuesta poco convencional que combinó música clásica con pop, apostó por dos voces de distinto universo y terminó siendo uno de los himnos menos recordados de la historia reciente del torneo.
8. Boom — Anastacia (Corea-Japón 2002): El himno de Corea-Japón 2002, interpretado por Anastacia, obtuvo 5.10 puntos en el estudio. Sonó en el primer Mundial compartido entre dos países y en el torneo que vio a Corea del Sur alcanzar las semifinales por primera y única vez.
7. Gloryland — Daryl Hall & Sounds of Blackness (Estados Unidos 1994): El himno de Estados Unidos 1994, a cargo de Daryl Hall y Sounds of Blackness, sumó 5.48 puntos. Fue la banda sonora de un Mundial que estableció el récord de asistencia y que vio a Brasil consagrarse campeón por cuarta vez.
6. "Un'estate italiana" — Gianna Nannini & Edoardo Bennato (Italia 1990): El himno de Italia 1990 obtuvo 5.66 puntos, penalizado por la ausencia de reproducciones digitales en la era pre-streaming. Aun así, sigue siendo para muchos aficionados el himno con mayor carga emocional de toda la historia mundialista.
5. Hayya Hayya (Better Together) — Trinidad Cardona, Davido & Aisha (Catar 2022) — 8.12/10: El himno de Catar 2022 acumula cerca de 200 millones de reproducciones y registra la segunda puntuación de bailabilidad más alta del estudio, con 73 sobre 100. Su ascenso rápido confirma el peso que hoy tienen las plataformas en la vida útil de un himno mundialista.
4. Cup of Life ("La copa de la vida") — Ricky Martin (Francia 1998): En cuarto lugar del ranking se ubica Cup of Life, de Ricky Martin, correspondiente a Francia 1998, con 7.75 puntos. Ricky Martin la cantó en la final ante miles de espectadores en el Stade de France y el tema lo catapultó al estrellato internacional de forma definitiva.
3. Live It Up — Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (Rusia 2018): Live It Up apostó por un sonido urbano y moderno que reflejó el espíritu multicultural del torneo celebrado en Rusia.
2. We Are One (Ole Ola) — Pitbull, Jennifer López & Claudia Leitte (Brasil 2014): Empatada también con 8.37 puntos, la canción de Pitbull es la única, junto a Waka Waka, en superar los mil millones de reproducciones combinadas, aunque su puntuación de bailabilidad queda por debajo de la colombiana.
1. Waka Waka (This Time for Africa) — Shakira feat. Freshlyground (Sudáfrica 2010): Lidera el ranking con una puntuación de 8.49 sobre 10, acumula más de 4,500 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify —una cifra que ningún otro himno mundialista ha podido igualar— y su puntuación de bailabilidad de 76 sobre 100 es la más alta del conjunto analizado. Más de 15 años después de su lanzamiento, sigue siendo el sonido más reconocible que ha producido el fútbol mundial fuera de una cancha.