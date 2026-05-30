Top 9: Las canciones más escuchadas en toda la historia de la Copa del Mundo

1. Waka Waka (This Time for Africa) — Shakira feat. Freshlyground (Sudáfrica 2010): Lidera el ranking con una puntuación de 8.49 sobre 10, acumula más de 4,500 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify —una cifra que ningún otro himno mundialista ha podido igualar— y su puntuación de bailabilidad de 76 sobre 100 es la más alta del conjunto analizado. Más de 15 años después de su lanzamiento, sigue siendo el sonido más reconocible que ha producido el fútbol mundial fuera de una cancha.