Ellas son las candidatas del Miss Teen Honduras "Belleza Nacional" 2026

15 jóvenes hondureñas, oriundas de departamentos y municipios que van desde el Atlántico hasta el sur del país, tienen una cita con el jurado el próximo sábado 6 de junio en el Centro Comercial Ciudad Casa Blanca de Danlí. Allí, durante la Gala de Elección y Coronación de Miss Teen Honduras "Belleza Nacional" 2026, cuatro de ellas recibirán una corona que las convertirá en representantes oficiales de Honduras ante certámenes internacionales en 2027, entre ellos Miss Teen Mundial, Wonderful Teen Internacional, Miss Teen América y Miss Teen Mesoamérica. A continuación, le presentamos a las concursantes.
Maryluna Mejía representa a Villa de San Francisco
Mía Borjas es la candidata de Tegucigalpa.
Christy Espinal llega desde Comayagua.
Bélgica Osorto portará la banda de de San Lorenzo.
Brithany Carranza trae el orgullo de San Marcos de Colón.
Nazareth Matamoros compite por Santa Lucía.
Yaely Córdova es la representante de Atlántida.
Gretzel Flores representa a Francisco Morazán.
Zynthia Castillo llega desde La Paz.
Génesis Sosa porta el orgullo de El Paraíso.
Soany Sánchez compite por el Distrito Central.
Sara Zelaya es la candidata de la ciudad sede, Danlí.
Yesi Rivera representa a Santa Bárbara.
Whitney Crisanto es Miss Teen La Ceiba.
Emily Reyes cierra el cuadro en representación de Tela.