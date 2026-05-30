Ellas son las candidatas del Miss Teen Honduras "Belleza Nacional" 2026

15 jóvenes hondureñas, oriundas de departamentos y municipios que van desde el Atlántico hasta el sur del país, tienen una cita con el jurado el próximo sábado 6 de junio en el Centro Comercial Ciudad Casa Blanca de Danlí. Allí, durante la Gala de Elección y Coronación de Miss Teen Honduras "Belleza Nacional" 2026, cuatro de ellas recibirán una corona que las convertirá en representantes oficiales de Honduras ante certámenes internacionales en 2027, entre ellos Miss Teen Mundial, Wonderful Teen Internacional, Miss Teen América y Miss Teen Mesoamérica. A continuación, le presentamos a las concursantes.