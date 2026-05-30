Wade Wilson, el "Deadpool killer": detalles descubiertos en la serie de Netflix "El peor ex del mundo"

La segunda temporada de la serie documental de Netflix "Worst Ex Ever" (El peor ex del mundo) dedica su primer episodio al caso de Wade Wilson, un hombre condenado por el asesinato de dos mujeres en Florida y conocido mediáticamente como el "Deadpool killer".
El episodio, titulado "Dating the Deadpool Killer" ("Saliendo con el asesino de Deadpool"), explora cómo Wilson pasó de proyectar una imagen atractiva y carismática a convertirse en el centro de uno de los casos criminales más impactantes del estado.
Con entrevistas, grabaciones de cámaras corporales de la policía, testimonios y recreaciones animadas, reconstruyeron los acontecimientos que culminaron en los asesinatos ocurridos en octubre de 2019.
La serie relata cómo una mujer creyó haber encontrado a la pareja ideal, pero con el tiempo comenzó a observar comportamientos cada vez más violentos, controladores e impredecibles por parte de Wilson.
El documental profundiza en los asesinatos de Kristine Melton y Diane Ruiz, ocurridos con pocas horas de diferencia en la ciudad de Cape Coral.
Según la reconstrucción presentada en la serie, Wilson estranguló a Melton dentro de su vivienda antes de dirigirse contra Ruiz, a quien atacó violentamente y posteriormente atropelló varias veces con un vehículo robado.
Además de los crímenes, la producción examina el historial delictivo del condenado, incluyendo arrestos previos por robo, hurto de armas de fuego, agresiones y denuncias de violencia contra exparejas.
Uno de los aspectos que destaca el documental es que, meses antes de los asesinatos, una mujer denunció que Wilson la había golpeado y estrangulado. Sin embargo, en aquel momento las autoridades señalaron que no contaban con pruebas suficientes para presentar cargos.
La serie también repasa el juicio celebrado en 2024, donde Wilson fue declarado culpable de múltiples delitos, incluidos dos cargos de asesinato en primer grado, y posteriormente condenado a la pena de muerte.
El episodio aborda la controversia legal que rodea su apelación. La defensa sostiene que la aplicación de la ley actualizada de Florida sobre la pena de muerte a delitos cometidos en 2019 vulneró garantías constitucionales, por lo que el caso continúa generando atención pública y debate judicial.