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Influencer sin mano derecha fue multada por usar el teléfono mientras conducía

Katie, conocida en redes sociales como Slightlyoff.balance, es una influencer de Florida que documenta su vida como atleta adaptada tras vivir con una deficiencia en una de sus extremidades; su caso ha causado indignación en redes. Aquí los detalles

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 12:19
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Katie, conocida en redes sociales como Slightlyoff.balance, recientemente contó su historia tras ser multada por usar el teléfono al conducir con la mano derecha, lo irónico de este caso, es que es la mano que no tiene. Aquí los detalles del caso.

 Fotos: Cortesía Instagram | Shutterstock
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El caso se volvió viral luego de que ella compartiera un video relacionado con una multa de tráfico que recibió en febrero.

 Foto: Cortesía Instagram
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El 11 de febrero, Katie fue detenida por un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach por presunta conducción distraída.

 Foto: Cortesía Instagram
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La joven ha destacado en redes sociales por mostrar cómo es su vida con una sola mano.

 Foto: Cortesía Instagram
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Sin embargo, Katie no tiene mano derecha, lo que generó dudas inmediatas sobre el motivo de la infracción.

 Foto: Cortesía Instagram
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A pesar de esta situación, la influencer recibió una multa bajo el estatuto de Florida 316.305 por uso de dispositivo móvil mientras conducía.

 Foto: Cortesía Instagram
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La sanción implicaba una multa civil de 116 dólares, lo que llevó a Katie a compartir el caso en sus redes sociales.

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El video que publicó se volvió viral, y muchos usuarios le recomendaron impugnar la multa por considerar que había un error evidente.

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Katie decidió llevar el caso a la corte, se declaró no culpable y comenzó a documentar todo el proceso en TikTok.

 Foto: Shutterstock
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Finalmente, el caso fue desestimado por falta de pruebas durante el fin de semana festivo, cerrando así el proceso legal a su favor.

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