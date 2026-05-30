¿Shakira y Piqué se volvieron a seguir en redes sociales? Esto se sabe

¿Reconciliación? ¿Nunca se dejaron de seguir? ¿Desarchivaron fotos juntos? Esto es lo que se sabe de los movimientos cibernéticos que han hecho Shakira y Gerard Piqué tras cuatro años de su separación.
Los internautas, luego de unas declaraciones de Shakira en la que aseguraba estar muy agradecida por el padre de sus hijos, confirmaron que las imágenes en las que salían juntos en ambas cuentas de redes sociales fueron desarchivadas.
Cabe recordar que desde su ruptura en 2022, ambos famosos archivaron sus fotografías juntos de las redes, pero nunca se dejaron de seguir.
A casi cuatro años de su separación, la cantante colombiana volvió a referirse públicamente al exfutbolista español y sorprendió con palabras de gratitud en una entrevista con el diario británico The Times.
Shakira habló sobre el padre de sus hijos Milan y Sasha, reconociendo que mantiene sentimientos de agradecimiento hacia él. “Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, expresó la cantante.
La barranquillera también recordó el impacto emocional que le dejó la ruptura anunciada en junio de 2022, asegurando que atravesó una de las etapas más difíciles de su vida. Un proceso que con el tiempo la llevó a reconfigurar la forma en que gestiona sus recuerdos públicos y personales.
“Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte”, confesó la intérprete de manera reflexiva.
Shakira aseguró que sus hijos fueron la pieza fundamental para superar ese difícil momento personal y salir adelante. “Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera”, afirmó de forma tajante, dejando en claro cuáles son los pilares fundamentales que rigen su vida actualmente.
Aunque en los últimos años los medios la relacionaron con figuras como Tom Cruise, Lucien Laviscount, Lewis Hamilton y Jimmy Butler, la artista descartó por completo el plano sentimental. “Por ahora nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”, aseguró.
El cruce entre la permanencia de sus redes sociales, el retorno de viejas fotos y sus declaraciones marca un cierre de ciclo. Estos movimientos sugieren que la expareja ha elegido gestionar los recuerdos de su historia compartida desde una perspectiva de respeto y balance por el bienestar familiar.