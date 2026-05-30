Hondupino vs Estrella Roja EN VIVO: Hora y dónde ver final de Liga de Ascenso de Honduras

Trojes, Honduras.- Se viene la final de ida de la Liga de Ascenso del fútbol hondureño entre el Hondupino ante el Estrella Roja. Uno de estos dos equipos será el nuevo inquilino en la primeria división.

El primer choque entre estos dos equipos será este domingo 31 de mayo en la cancha del estadio Raúl Moncada de Trojes, municipio que queda frontera con Nicaragua y que en un momento estuvo bajo ocupación del país vecino.

El Estrella Roja que comanda Óscar Isaula es el campeón del torneo Apertura al derrotar en la final a la Real Sociedad de Tocoa, mientras que el Hondupino se impuso ante el Brasilia de Río Lindo para quedar como monarca del Clausura.

Ahora se viene una finalísima, se inicia en casa de la 'Familia Verde', donde buscarán sacar ventaja contra los 'Rojiblancos' en un partido que está programado para que de inicio a partir de las 2:00 PM.

La vuelta será el sábado 6 de junio en la cancha del estadio Estadio Marcelo Tinoco de Danlí, en casa del Estrella Roja, donde se conocerá el equipo que reemplace al Victoria en primera división.

El Estrella Roja quedó en el camino en el torneo Clausura en semifinales, donde fue eliminado por el Baasilia, igualando 1-1 en la ida, en la vuelta 2-2 y todo se definió en penales, terminando 5-4 a favor de los de Río Lindo.

Posibles alineaciones

Hondupino: Wilson Urbina, Ariel Torregrosa, Ariel Flores, José Montoya, Carlos Dubón, Jared Velásquez, Janer Ortíz, José Quiñonez, Yeferson Hinestroza, Dilmer Martínez y Henry Romero.

Estrella Roja: Víctor Martínez, Erick Rojas, Selvin Zúniga, Reinieri Mayorquín, Dago Moncada, Steven Castañeda, Luis Luna, Pedro Martínez, Edilson Sierra, Raúl Sierra y Jummy Chimilio.