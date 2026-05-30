El hondureño Esdras López González conquista título internacional en torneo organizado por Inter Miami

Miami, Estados Unidos. -El joven futbolista hondureño Esdras López González, de apenas 10 años de edad e hijo del reconocido periodista Esdras Amado López, se coronó campeón junto a su equipo Barça FC en la prestigiosa Dreams Cup 2026, torneo internacional de fútbol juvenil organizado por la academia del Inter Miami.

La competencia reunió a miles de jóvenes talentos procedentes de Estados Unidos y diferentes países, convirtiéndose en una de las vitrinas más importantes para las futuras promesas del fútbol internacional. El certamen se desarrolló en el Florida Blue Training Center y otras sedes deportivas del sur de Florida.

Durante el campeonato, el pequeño hondureño destacó por su desempeño dentro del terreno de juego, aportando goles clave para que el Barça FC alcanzara el título en su categoría. Su actuación fue fundamental en el recorrido exitoso de su equipo hasta levantar el trofeo de campeón.

El logro adquiere especial relevancia al tratarse de uno de los torneos juveniles de mayor prestigio en Norteamérica, donde participan academias de alto rendimiento y clubes internacionales en categorías que van desde la U8 hasta la U19.

Además de celebrar la conquista del campeonato, la familia López recibió otra importante noticia: la renovación de la permanencia de Esdras López González en la Barça Academy Pro de Miami, una de las academias de formación futbolística más reconocidas de Estados Unidos y vinculada a la metodología del FC Barcelona.

Con apenas 10 años, el joven futbolista continúa construyendo una prometedora trayectoria deportiva y se perfila como una de las nuevas figuras hondureñas que buscan abrirse camino en el fútbol internacional, llevando con orgullo el nombre de Honduras en escenarios de alto nivel competitivo.