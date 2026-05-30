¿Qué pasó con el guardia del Hospital Escuela que agredió a un reportero?

Tegucigalpa, Honduras.-Marlon Gonzáles, guardia del Hospital Escuela, estuvo bajo la lupa de los medios de comunicación nacionales tras agredir al reportero Carlos Posadas durante una transmisión desde afuera del primer centro asistencial del país.
El hecho, ocurrido la mañana del pasado jueves 28 de mayo, quedó grabado desde varios ángulos y desde ese momento las personas se dividieron entre quienes condenaron la agresión y quienes aseguraban que el reportero, también conocido como "El Halcón", se lo buscó al tratar mal al guardia.
Ese mismo día se conoció que las autoridades del nosocomio habían solicitado el despido inmediato del miembro de seguridad, pero este sábado reapareció en las redes sociales del hospital.
Al ser consultadas por EL HERALDO, las autoridades de comunicaciones confirmaron que el joven guardia se encuentra atravesando un proceso administrativo, tal y como manda la ley.
"Se tomarán las medidas correspondientes conforme a los procedimientos administrativos y normativas institucionales vigentes, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso", explicaron.
De igual manera, informaron que ese mismo día del incidente se le hicieron pruebas de detección de alcohol en sangre y orina, "resultando ambas negativas".
"En tal sentido, descartamos que, al momento del percance, el guardia de seguridad se encontrara bajo los efectos del alcohol, como aseguró en reiteradas ocasiones el comunicador social", afirmaron.
Reaparece el guardia
Este sábado, el primer centro asistencial del país compartió un video en el que aparece Marlon realizando sus labores de todos los días, pero en esta ocasión invitando a las personas a las próximas brigadas médicas.
"Hola, me llamo Marlon y los chicos de redes por el momento están ocupados y por eso les tengo un anuncio, que la siguiente semana hay jornada de detección de cáncer de piel", inicia el guardia diciendo en el clip.
Además, les hace un recorrido por la sala donde se estarán llevando a cabo las actividades de lunes 1 al viernes 5 de junio, en un horario de 7:00 a 10:00 am.
"La entrada va a ser por el portón 3, no se preocupen, los vamos a dejar entrar" , termina la participación del guardia, haciendo referencia al percance del pasado jueves.
Con este video, el Hospital Escuela descarta las noticias que andan en redes donde aseguran que Marlon había sido despedido de manera injusta.