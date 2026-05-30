¿Qué pasó con el guardia del Hospital Escuela que agredió a un reportero?

Tegucigalpa, Honduras.-Marlon Gonzáles, guardia del Hospital Escuela, estuvo bajo la lupa de los medios de comunicación nacionales tras agredir al reportero Carlos Posadas durante una transmisión desde afuera del primer centro asistencial del país.

El hecho, ocurrido la mañana del pasado jueves 28 de mayo, quedó grabado desde varios ángulos y desde ese momento las personas se dividieron entre quienes condenaron la agresión y quienes aseguraban que el reportero, también conocido como "El Halcón", se lo buscó al tratar mal al guardia.

Ese mismo día se conoció que las autoridades del nosocomio habían solicitado el despido inmediato del miembro de seguridad, pero este sábado reapareció en las redes sociales del hospital.

Al ser consultadas por EL HERALDO, las autoridades de comunicaciones confirmaron que el joven guardia se encuentra atravesando un proceso administrativo, tal y como manda la ley.