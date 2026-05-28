Guardia de seguridad del Hospital Escuela agrede al reportero Carlos Posadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un guardia de seguridad del Hospital Escuela agredió al reportero Carlos Posadas durante una transmisión en vivo del canal en el que labora. El incidente ocurrió cuando Posadas, conocido como el “Halcón 01” del canal Q'huboTV, informaba sobre las largas filas de pacientes que se formaban en las afueras del centro hospitalario desde las 6 de la mañana. Un video previo al ataque muestra cuando Posadas, ante la negativa del guardia del ingreso de los pacientes, comenzó a decirles que ingresaran.

Las alrededor de 200 personas que estaban haciendo fila comenzaron a ingresar sin orden, mientras el guardia los empujaba para que no entraran. Cuando el comunicador regresó para verificar que el acceso estaba libre para los pacientes, se acercó al guardia de seguridad diciendo: “Solo mírele la cara a este. Qué barbaridad”, a lo que el guardia se lanzó contra él a puñetazos, provocando que este cayera al suelo tras el fuerte golpe.

Una vez en el suelo, el hombre comenzó a golpearlo con los pies, pero uno de los camarógrafos lo defendió y comenzó a atacarlo de igual manera, mientras otros compañeros también comenzaron a golpearlo con la cámara. Posadas mencionó que el guardia estaba “bajo los efectos del alcohol” y que por eso no dejaba pasar a los pacientes, situación que terminó en una agresión en las afueras del centro asistencial.

Hospital Escuela se pronuncia