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En fotos: escena donde fue asesinado Wilson Medina cuando iba a su trabajo en SPS

Cuando regresaba de desayunar con su madre y se dirigía a su trabajo, Wilson Medina tuvo un altercado con el conductor de otro vehículo, quien lo persiguió y le disparó hasta darle muerte

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 11:25
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Antes de las 7 de la mañana de este jueves, Wilson Medina se dirigía a su trabajo en una ferretería cuando fue atacado por el conductor de otro vehículo, quien lo persiguió hasta quitarle la vida. Así ocurrieron los hechos.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
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Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años de edad, se conducía por la avenida Junior de San Pedro Sula, a inmediaciones de la colonia Guadalupe, de camino a su trabajo.

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Versiones indican que Wilson tenía la costumbre de desayunar a diario donde su madre en Las Brisas, por lo que antes de ir a su trabajo pasó a verla.

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Al retomar la ruta hacia la ferretería, Wilson Medina habría tenido un altercado vial con el conductor de otro vehículo, situación que habría provocado el ataque armado.

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Tras una discusión entre la víctima y el otro conductor, este comenzó a darle persecución. Mientras Wilson intentaba salvar su vida, el agresor iba disparándole a su vehículo.

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Tras varios impactos de bala en su vehículo, algunos de estos hirieron a Wilson, quien intentó salir del automotor para correr, pero cayó al suelo.

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Se maneja la hipótesis de que Wilson intentó defenderse utilizando un arma de fuego, pero fue asesinado antes de poder reaccionar.

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El cuerpo del hombre quedó exactamente en la puerta de su vehículo, donde transeúntes se acercaron a brindarle auxilio, pero ya no presentaba signos vitales.

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Elementos de la Policía Nacional llegaron a acordonar la escena para iniciar con la recolección de evidencias y comenzar con las investigaciones de este crimen.

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Hasta el momento, las autoridades desconocen la identidad y el paradero del responsable del ataque.

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“Era un buen padre, responsable, muy trabajador y que se desvivía por su hija”, dijo un compañero de trabajo, quien reveló que Wilson era padre de una pequeña de 6 años.

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Familiares lamentan la muerte de este hombre y piden a las autoridades que se haga justicia con la detención del conductor que le quitó la vida.

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