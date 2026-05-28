En fotos: escena donde fue asesinado Wilson Medina cuando iba a su trabajo en SPS

Antes de las 7 de la mañana de este jueves, Wilson Medina se dirigía a su trabajo en una ferretería cuando fue atacado por el conductor de otro vehículo, quien lo persiguió hasta quitarle la vida. Así ocurrieron los hechos.
Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años de edad, se conducía por la avenida Junior de San Pedro Sula, a inmediaciones de la colonia Guadalupe, de camino a su trabajo.
Versiones indican que Wilson tenía la costumbre de desayunar a diario donde su madre en Las Brisas, por lo que antes de ir a su trabajo pasó a verla.
Al retomar la ruta hacia la ferretería, Wilson Medina habría tenido un altercado vial con el conductor de otro vehículo, situación que habría provocado el ataque armado.
Tras una discusión entre la víctima y el otro conductor, este comenzó a darle persecución. Mientras Wilson intentaba salvar su vida, el agresor iba disparándole a su vehículo.
Tras varios impactos de bala en su vehículo, algunos de estos hirieron a Wilson, quien intentó salir del automotor para correr, pero cayó al suelo.
Se maneja la hipótesis de que Wilson intentó defenderse utilizando un arma de fuego, pero fue asesinado antes de poder reaccionar.
El cuerpo del hombre quedó exactamente en la puerta de su vehículo, donde transeúntes se acercaron a brindarle auxilio, pero ya no presentaba signos vitales.
Elementos de la Policía Nacional llegaron a acordonar la escena para iniciar con la recolección de evidencias y comenzar con las investigaciones de este crimen.
Hasta el momento, las autoridades desconocen la identidad y el paradero del responsable del ataque.
“Era un buen padre, responsable, muy trabajador y que se desvivía por su hija”, dijo un compañero de trabajo, quien reveló que Wilson era padre de una pequeña de 6 años.
Familiares lamentan la muerte de este hombre y piden a las autoridades que se haga justicia con la detención del conductor que le quitó la vida.