Le ofrecieron L100 mil para matarla: Rony Macedo admitió crimen de costurera en El Paraíso

En horas de la mañana de este jueves se dio a conocer la captura de uno de los implicados en el crimen de una costurera en El Paraíso. Se trata de Rony Macedo, un hombre que habría admitido el crimen y confesado haber recibido dinero por ello. Aquí los detalles.
Fue la tarde del miércoles cuando la Fiscalía de Danlí y agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) dieron captura al presunto asesino de Martha Elizabeth Montalván Cáceres, una costurera asesinada el martes en la ciudad de Las Colinas, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
Se trata de Rony Geovany Macedo Gálvez, de 34 años de edad, originario de Campamento, Olancho, quien fue capturado en la colonia Las Lomas de Guaimaca, Francisco Morazán.
Información indica que un testigo y videos de cámaras de seguridad del 911 ayudaron a la detención del sospechoso. Se informó que fue el autor material.
A Rony Macedo se le presume responsable de haber dado muerte a Martha Montalván el pasado 26 de mayo en su propia vivienda, luego de llegar a su casa en horas de la mañana bajo el engaño de que necesitaba el arreglo de un pantalón, y dispararle sin piedad.
Autoridades de Danlí lo tienen como autor material, pues se presume que habría un autor intelectual detrás de este hecho, quien habría ordenado matarla a cambio de una fuerte cantidad de dinero.
El Ministerio Público explicó que Rony Macedo confesó que recibió la cantidad de 100 mil lempiras a cambio de quitarle la vida a la costurera.
Macedo Gálvez se trasladaba en una Jeep con placa HDY-4360 tras cometer el hecho, lo que permitió su detención, donde confesó todo.
Montalván era originaria de Agua Caliente, San Matías, pero se habría trasladado a la colonia Nueva Esperanza, donde era conocida por confeccionar ropa.
Según la información preliminar brindada por sus familiares, Martha Montalván había recibido amenazas anteriormente. Sin embargo, se desconoce si fue la misma persona que la mató.