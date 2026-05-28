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Le ofrecieron L100 mil para matarla: Rony Macedo admitió crimen de costurera en El Paraíso

Autoridades detuvieron al sospechoso del crimen de Martha Montalván, una madre costurera que fue asesinada la mañana del martes en su propia vivienda

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 09:18
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En horas de la mañana de este jueves se dio a conocer la captura de uno de los implicados en el crimen de una costurera en El Paraíso. Se trata de Rony Macedo, un hombre que habría admitido el crimen y confesado haber recibido dinero por ello. Aquí los detalles.

 Foto: Captura de video y redes
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Fue la tarde del miércoles cuando la Fiscalía de Danlí y agentes de la Dirección de Investigación Policial (DPI) dieron captura al presunto asesino de Martha Elizabeth Montalván Cáceres, una costurera asesinada el martes en la ciudad de Las Colinas, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

 Foto: Captura de video
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Se trata de Rony Geovany Macedo Gálvez, de 34 años de edad, originario de Campamento, Olancho, quien fue capturado en la colonia Las Lomas de Guaimaca, Francisco Morazán.

 Foto: Captura de video
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Información indica que un testigo y videos de cámaras de seguridad del 911 ayudaron a la detención del sospechoso. Se informó que fue el autor material.

 Foto: Captura de video
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A Rony Macedo se le presume responsable de haber dado muerte a Martha Montalván el pasado 26 de mayo en su propia vivienda, luego de llegar a su casa en horas de la mañana bajo el engaño de que necesitaba el arreglo de un pantalón, y dispararle sin piedad.

 Foto: Captura de video
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Autoridades de Danlí lo tienen como autor material, pues se presume que habría un autor intelectual detrás de este hecho, quien habría ordenado matarla a cambio de una fuerte cantidad de dinero.

 Foto: Captura de video
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El Ministerio Público explicó que Rony Macedo confesó que recibió la cantidad de 100 mil lempiras a cambio de quitarle la vida a la costurera.

 Foto: Redes sociales
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Macedo Gálvez se trasladaba en una Jeep con placa HDY-4360 tras cometer el hecho, lo que permitió su detención, donde confesó todo.

 Foto: Redes
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Montalván era originaria de Agua Caliente, San Matías, pero se habría trasladado a la colonia Nueva Esperanza, donde era conocida por confeccionar ropa.

 Foto: Redes sociales
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Según la información preliminar brindada por sus familiares, Martha Montalván había recibido amenazas anteriormente. Sin embargo, se desconoce si fue la misma persona que la mató.

 Foto: Redes sociales
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