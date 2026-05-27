Le dispararon en el tórax, abdomen y espalda: hipótesis del crimen del abogado Fredy Leiva

Fredy Fernando Leiva Ramos fue asesinado en la colonia Brisas del Valle, en el municipio de La Jigua, Copán. El abogado era hijo de Fredy Armando Leiva, conocido como “Mamalicha”, según fuentes policiales.
Sicarios llegaron hasta la vivienda de la víctima para atacarlo a balazos. Ahora surgen interrogantes sobre quién era su padre y por qué estaría vinculado a las investigaciones del crimen.
Fredy Armando Leiva, conocido como “Mamalicha”, fue señalado en Copán como uno de los personajes ligados a actividades delictivas desde la década de los ochenta. El padre del abogado tenía antecedentes relacionados con contrabando y robo de vehículos en zonas fronterizas.
“Mamalicha” estuvo en prisión en varias ocasiones y también enfrentó procesos judiciales por porte ilegal de armas.
El padre del abogado asesinado obtuvo su libertad condicional debido a problemas de salud, pero fue asesinado el 25 de mayo de 2011.
Según reportes el padre de la vícitima, fue emboscado y asesinado a balazos en el sector de La Entrada, Copán, mientras se transportaba en un vehículo.
Reportes de la Policía Nacional indican que el crimen del abogado ocurrió alrededor de las 3:20 de la tarde. La esposa de la víctima escuchó múltiples detonaciones de arma de fuego dentro de la vivienda.
Fue ella quien encontró al abogado gravemente herido y lo trasladó de inmediato hacia una clínica privada; sin embargo, los médicos confirmaron su muerte minutos después.
El informe policial detalla que la víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego en el tórax, abdomen, espalda y extremidades.
La hipótesis preliminar revelada por la Policíaes que el abogado se dedicaba a la venta de bienes raíces y habría sido señalado por supuestas estafas, situación que presuntamente generó amenazas en su contra.
El informe policial también recuerda que la víctima había denunciado meses atrás un supuesto atentado ante la Dirección Policial de Investigación (DPI) en Copán, tras el cual manifestó temor por su vida, aunque no brindó detalles sobre los sospechosos.
Asimismo, el reporte policial señala que el crimen de “Mamalicha” habría estado vinculado a estructuras criminales relacionadas con el narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”.