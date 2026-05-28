Zambrano cuestiona el funcionamiento de la Dipampco y dice que “tiene que desaparecer”

Tegucigalpa, Honduras.- “Lo que empezó mal, termina mal”, manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), al mencionar estar de acuerdo con la "desaparición" de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuestionando su mal funcionamiento. En declaraciones a medios, ante la inseguridad en el país tras las múltiples masacres registradas, Zambrano criticó que la institución "no le dan realmente la importancia" y se están "desperdiciando esos elementos". Ante la ola de crimen y la falta de acciones, el titular del Congreso explicó que su postura es que la "Dipampco tendría que desaparecer, pero que no es potestad del Congreso Nacional tomar esa determinación".

Adelantó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ya autorizó la identificación de los recursos necesarios para fortalecer las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las zonas del país más afectadas por la criminalidad. “Va a estar la Policía, van a estar las Fuerzas Armadas, va a estar la Policía Militar, va a estar Inteligencia, va a estar la Fiscalía, va a estar la Corte Suprema de Justicia, todos los organismos de seguridad, justicia e inteligencia del Estado, con una sola agenda: luchar y poder darle seguridad al pueblo hondureño.” Explicó que la función de la Agencia Nacional contra el Crimen es ser una instancia interinstitucional para diseñar y establecer políticas públicas, estrategias y acciones contra la delincuencia.