Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 28 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este jueves 28 de mayo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas que se verán afectadas por los cortes de luz.
Tanto el Distrito Central, como Langue en Valle y otros municipios fueron incluidos en la lista de las zonas afectadas.
Los residentes de estos barrios y colonias deben tomar las medidas necesarias por los prolongados racionamientos del servicio. A continución la lista:
Langue, Valle de 8:00 am a 2:00 pm
Resbaloso, Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, Cementerio, parte de La Guasimada, El Hato, La Lucía, Candelaria, Picacho, San Francisco Número 2, La Rinconada, Tempisque.
Distrito Central de 9:00 am a 10:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm
Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School, Mármoles de Honduras, Perisur y zonas aledañas.
Distrito Central de 8:00 am a 4:00 pm
Puente Germania, El Cortijo, Motel Riverside y zonas aledañas.
Cedros, Francisco Morazán de 9:00 am a 3:00 pm
Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepalés, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, Generación Distribuida Los Pinos I (Honduras Biomass Energy) y zonas aledañas.
San Vicente Las Nieves, Santa Bárbara de 8:30 am a 2:30 pm
San Francisco de Yojoa (El Zapote, Hacienda La Vueltoza). Ilama (La Mica, San Vicente de Las Nieves, Plan de Italia, San José de Oriente, La Montañita, El Ocote, Cececapa, La Cuchilla, Agua Sarca, Umigua, La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, La Montañita, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo, Centro Penitenciario El Pozo). Gualala (Guacamaya, Río Seco, Lomas del Águila, Platanares, El Carrizal, Arenales, Río Hondo, El Jute, El Zapote, Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita). Santa Bárbara (San Luis Planes, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, Hogar de Ancianos, Gualjoco, Inguaya, Lotificadora Guzmán, San Gaspar, Los Anises, La 22, colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal, El Rodeo). San José de Colinas (Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchia, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles). San Luis (Llamalá, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules, Aguas de La Piedra). Chinda (San Rafael, Las Breas, Platanares, Cablotal, Río Caña, La Majada). Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario). Concepción del Norte (Concordia, La Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa, Camalotales). Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Sarca, Honduritas.)