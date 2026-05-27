Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 28 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este jueves 28 de mayo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas que se verán afectadas por los cortes de luz. Tanto el Distrito Central, como Langue en Valle y otros municipios fueron incluidos en la lista de las zonas afectadas. Los residentes de estos barrios y colonias deben tomar las medidas necesarias por los prolongados racionamientos del servicio. A continución la lista:

Langue, Valle de 8:00 am a 2:00 pm

Resbaloso, Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, Cementerio, parte de La Guasimada, El Hato, La Lucía, Candelaria, Picacho, San Francisco Número 2, La Rinconada, Tempisque.

Distrito Central de 9:00 am a 10:00 am y de 3:00 pm a 4:00 pm

Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School, Mármoles de Honduras, Perisur y zonas aledañas.

Distrito Central de 8:00 am a 4:00 pm

Puente Germania, El Cortijo, Motel Riverside y zonas aledañas.

Cedros, Francisco Morazán de 9:00 am a 3:00 pm

Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape, Guatemalita, aldea San Francisco, Rancho Grande, Río Dulce, Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla, Nepalés, Esquías, San Juan del Potrero, El Guante, El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita, El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca, El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba, Generación Distribuida Los Pinos I (Honduras Biomass Energy) y zonas aledañas.

San Vicente Las Nieves, Santa Bárbara de 8:30 am a 2:30 pm