Con actividad eléctrica: ¿En qué ciudades de Honduras lloverá hoy 27 de mayo?

¿En qué ciudades de Honduras lloverá hoy 27 de mayo? Copeco informó que habrá lluvia en gran parte del país tras el ingreso de una onda tropical y estos son los departamentos donde se registrarán lluvias.
Copeco informó que a las 11:30 a.m. del miércoles 27 de mayo, una onda tropical ingresó al oriente de Honduras y ya produce lluvias y chubascos con actividad eléctrica en lugares como Trojes, El Paraíso.
Las lluvias y chubascos con actividad eléctrica también se registrarán en el departamento de Olancho, según Copeco.
Otro departamento donde se registrará lluvias y chubascos con actividad eléctrica será Gracias a Dios.
Asimismo el departamento de Colón registrará lluvias y chubascos con actividad eléctrica. Copeco precisó que el ingreso de la onda tropical al mediodía de hoy ya deja lluvias en Olanchito, Yoro.
A los departamentos donde habrá lluvias y chubascos con actividad eléctrica se suma Lempira que hoy tendrá máximas de 32 y mínimas de 20.
Ocotepeque también tendrá hoy lluvias y chubascos con actividad eléctrica, teniendo máximas de 32 y mínimas de 20.
Comayagua no se quedará atrás y registrará hoy lluvias y chubascos con actividad eléctrica, teniendo máximas de 33 y mínimas de 22.
Copán registra hoy máximas de 32 y mínimas de 22, teniendo hoy de igual forma lluvias y chubascos con actividad eléctrica.
En el departamento de Cortés habrá máximas de 36 y mínimas de 26. ¿Lluvias? Sí, lluvias y chubascos con actividad eléctrica.
En Francisco Morazán y el Distrito Central habrá hoy máximas de 32 y Copeco detallo que lloverá con actividad eléctrica.
Copeco precisó que en los departamentos de Santa Bárbara, Valle, Atlántida, Choluteca, Colón e Islas de la Bahía lloverá pero con menor intensidad. Choluteca y Vallen serán los lugares más calientes con una máxima hoy de 40 grados.