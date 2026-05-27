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Con actividad eléctrica: ¿En qué ciudades de Honduras lloverá hoy 27 de mayo?

Una onda tropical ya ingresó a Honduras y se esperan lluvias con actividad eléctrica

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 12:05
Con actividad eléctrica: ¿En qué ciudades de Honduras lloverá hoy 27 de mayo?
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¿En qué ciudades de Honduras lloverá hoy 27 de mayo? Copeco informó que habrá lluvia en gran parte del país tras el ingreso de una onda tropical y estos son los departamentos donde se registrarán lluvias.

Foto: Cortesía redes Copeco
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Copeco informó que a las 11:30 a.m. del miércoles 27 de mayo, una onda tropical ingresó al oriente de Honduras y ya produce lluvias y chubascos con actividad eléctrica en lugares como Trojes, El Paraíso.

Foto: Cortesía redes
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Las lluvias y chubascos con actividad eléctrica también se registrarán en el departamento de Olancho, según Copeco.

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Otro departamento donde se registrará lluvias y chubascos con actividad eléctrica será Gracias a Dios.

Foto: Cortesía redes
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Asimismo el departamento de Colón registrará lluvias y chubascos con actividad eléctrica. Copeco precisó que el ingreso de la onda tropical al mediodía de hoy ya deja lluvias en Olanchito, Yoro.

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A los departamentos donde habrá lluvias y chubascos con actividad eléctrica se suma Lempira que hoy tendrá máximas de 32 y mínimas de 20.

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Ocotepeque también tendrá hoy lluvias y chubascos con actividad eléctrica, teniendo máximas de 32 y mínimas de 20.

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Comayagua no se quedará atrás y registrará hoy lluvias y chubascos con actividad eléctrica, teniendo máximas de 33 y mínimas de 22.

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Copán registra hoy máximas de 32 y mínimas de 22, teniendo hoy de igual forma lluvias y chubascos con actividad eléctrica.

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En el departamento de Cortés habrá máximas de 36 y mínimas de 26. ¿Lluvias? Sí, lluvias y chubascos con actividad eléctrica.

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En Francisco Morazán y el Distrito Central habrá hoy máximas de 32 y Copeco detallo que lloverá con actividad eléctrica.

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Copeco precisó que en los departamentos de Santa Bárbara, Valle, Atlántida, Choluteca, Colón e Islas de la Bahía lloverá pero con menor intensidad. Choluteca y Vallen serán los lugares más calientes con una máxima hoy de 40 grados.

Foto: Cortesía redes Copeco
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